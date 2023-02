Seltener Anblick! Nina Bott teilt verliebten Schnappschuss mit Freund Benni

Auf Instagram lässt die ehemalige " Gute Zeiten schlechte Zeiten "-Darstellerin ihre rund 233.000 Follower an ihrem turbulenten Familienalltag teilhaben - ihr Liebesleben hält sie jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. © Screenshot/Instagram, ninabott

Wie sie ihren Partner kennenlernte, hat Nina Bott in ihrem Buch verraten: im Jahr 2012 auf dem Tennisplatz. Als Sohn Lennox (19) kurz nach ihrer Trennung von Florian König mit dem Tennis anfing, brachte sie ihn regelmäßig zum Training.

"Wie es das Schicksal so wollte, lief ich dabei öfter mal einem gut aussehenden jungen Mann in weißen Tennisshorts über den Weg, der mich jedes Mal aus seinen frechen blauen Augen anblitzte", offenbarte Bott in ihrer Biografie.

Auch wenn sie damals überhaupt nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung war und aufgrund der neun Jahre Altersunterschied zunächst Bedenken hatte, verdrehte der damals 25-Jährige ihr den Kopf. Inzwischen haben die beiden drei gemeinsame Kinder.