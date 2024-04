Nina Chuba nach Unfall stolz auf sich: "Ich werde eine unabhängige Frau sein!"

Nina Chuba (25) hat sich endlich hinters Steuer getraut. © Christoph Reichwein/dpa

"Ich habe gestern eine Angst von mir überwunden, von der ich gedacht hätte, dass ich die niemals in meinem Leben überwinden würde", freute sich die 25-jährige am Donnerstag in ihrer Instagram-Story.



Sie sei das erste Mal ganz alleine Auto gefahren! Nichts Besonderes? Für Nina Chuba schon.

Warum? "Ich hatte da so krass Angst vor, weil ich mal einen ganz dollen Rollerunfall hatte, bei dem ich mich ganz doll verletzt habe", erklärte sie ihren rund 431.000 Followern.

Welche Verletzungen sie sich damals zugezogen hat, behielt die Sängerin allerdings für sich. Auch über den Unfallhergang schwieg sie sich in ihrer Story aus.

Seit dem Vorfall habe sie jedenfalls nicht nur Angst vorm Autofahren, sondern vertraue sich auch selbst überhaupt nicht in solchen Dingen. Gemeint sind vermutlich motorisierte Verkehrsmittel aller Art. "Aber ich habe es geschafft!"

40 Minuten lang sei sie in einem Mietauto durch Berlin gefahren. "Weil ich das Auto nicht kannte, habe ich aus Versehen die Scheibenwischer angemacht", erinnerte sie sich in ihrer Story an ihre Ausfahrt. Wieder ausbekommen habe sie die dann allerdings nicht mehr.

Auch das Einparken fiele der 25-Jährigen jetzt noch schwer. Aber: "Es wird, Leute! Ich werde eine unabhängige Frau!"