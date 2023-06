Nina Chubas zweites Album in Gefahr? "Immer, wenn ich Wildberry Lillet höre, cringe ich!"

Nina Chuba (24) war zu Gast beim Podcast von Bill (r.) und Tom Kaulitz (beide 33). © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

"Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten gerade, weil ich sehr verkopft bin und ich mir jetzt selber beim zweiten Album so einen großen Druck mache, weil das erste so gut angekommen ist", verriet die gebürtige Hamburgerin in der aktuellen Folge von "Senf aus Hollywood", dem Podcast von Tom und Bill Kaulitz (beide 33).

Eine Situation, die die beiden "Tokio Hotel"-Mitglieder nur zu gut nachempfinden können. Ihrer jungen Kollegin gaben sie während der Folge "Wahrheitstag mit Nina Chuba" einige Ratschläge mit auf den Weg.

Unter anderem solle sie sich bloß nicht von irgendwem in die Produktion hereinreden lassen, aber das scheint gar nicht ihr Problem zu sein: "Das finde ich immer am schlimmsten, ich mache mir den Druck gar nicht, weil der von außen kommt oder vom Label, die sind alle am Chillen, aber ich selber mache mir so einen krassen Druck", erklärte Nina.

"Andererseits denke ich mir, es kann kein Zufall sein, dass das andere Album so gut angekommen ist", gestand sie sich selbst ein.