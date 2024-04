Ex-Sommerhaus-Star: Not-OP am Geburtstag!

Hamburg - "Meinen Geburtstag habe ich mir auch anders vorgestellt" - diesen Satz postete Katharina Dürr (41) am gestrigen Montag in einer Instagram-Story aus dem Krankenhaus! Zu sehen war eine Kanüle in ihrem Arm und ein bereitgestelltes OP-Hemd, danach herrschte Funkstille auf ihrem Kanal. Am Dienstag hat sich dann ihr Mann zu Wort gemeldet.