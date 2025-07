Not-OP am Herzen: So geht es dem "Aschenbrödel"-Prinzen jetzt

Prag - Vergangene Woche musste Pavel Trávníček (74), bekannt aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973), wegen schwerer Herzprobleme in einem Krankenhaus notoperiert werden . Jetzt hat der Schauspieler ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben.

Weil die Blitz-Operation gut verlaufen war, konnte Trávníček die Klinik nach einigen Tagen wieder verlassen. Seitdem erholt er sich in der Gegenwart seiner Frau Monika (39) und seinem kleinen Sohn Max (8) in seinem Wohnsitz nahe Prag.

Der Mediziner schickte den Tschechen daraufhin direkt in eine Spezialklinik, wo er gleich am nächsten Tag operiert wurde.

Pavel Trávníček (74) will wieder am Märchenfilm-Festival "fabulix" teilnehmen. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich möchte mich herzlich bei den vielen Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bedanken. Es kamen so viele aufmunternde Nachrichten und Genesungswünsche. Das hat mich richtig aufgebaut", freut sich der beliebte Schauspieler.

Doch der umtriebige Trávníček hat schon wieder Pläne: Vom 20. bis zum 24. August findet zum viertel Mal das internationale Märchenfilm-Festival "fabulix" im sächsischen Annaberg-Buchholz statt, an dem der "Aschenbrödel"-Darsteller teilnehmen möchte.

"Ich will meine Biografie mitbringen und vom neuen Kapitel in meinem Leben erzählen", so der 74-Jährige.

Anschließend wolle sich Trávníček wieder seiner Gesundheit widmen und in einer Reha "neue Kraft tanken".