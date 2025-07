Ruby O. Fee lebte als Kind in einem Möbeltransporter: "Teil meines Aufwachsens"

Berlin - Im neuen YouTube-Format "Hot Ones Germany" hat Ruby O. Fee verraten, dass sie gerade ihren LKW-Führerschein macht. Doch wie kommt die Schauspielerin dazu?

Alles in Kürze

"Ich war beim Arzt, um meine Augen testen zu lassen und diese ganzen Check Ups zu machen (…) und da waren nur Trucker. Die haben mich alle angeguckt. So, was machst du denn hier?", erzählte sie Moderator Mariano Vivenzio alias EMMVEE (36).

Bei den LKW-Fahrern, denen Ruby in dem Zusammenhang schon begegnet ist, sorgte die Nachwuchs-Truckerin erstmal für Erstaunen.

"Ich bin, als ich nach Deutschland gezogen bin mit zwölf Jahren, erstmal in einen Möbeltransporter gezogen. Wir hatten da eine Wohnung drin in diesem Bus", berichtete die Schauspielerin, die in Costa Rica und Brasilien aufgewachsen ist.

Im Interview erklärte die Promi-Dame , dass sie gerne alles fahren könnte. In ihrem Fall hat dies jedoch auch persönliche, etwas nostalgische Gründe.

HOT ONES ™, Tresor TV

Moderator Mariano Vivenzio alias EMMVEE (36) war für Fragen und Verpflegung zuständig. © HOT ONES ™, Tresor TV

Bei "Hot Ones" geraten die prominenten Gäste nicht nur aufgrund der Fragen ins Schwitzen. Denn zugleich bekommen sie immer schärfere Chicken Wings serviert, die einem schon mal die Tränen in die Augen steigen lassen. So kommt es, dass die mit der Schärfe kämpfenden Promis auch mal Dinge preisgeben, die bislang noch nicht allgemein bekannt waren.

Ruby O. Fee - mit vollem Namen: Ruby Moonstone Camilla Willow Fee - verriet, dass sie in ihrer Freizeit zur Entspannung gerne male. Doch einen Blick auf ihre abstrakten Gemälde lässt sie Freundin von Matthias Schweighöfer (44) nur die wenigsten werfen.

"Ich male sehr gerne – aber auf gar keinen Fall, dass irgendjemand das sehen kann. Ich würde alles tun, die Bilder irgendwo zu verstecken, dass die keiner sieht", stellte Ruby klar, die aktuell im neuen Netflix-Thriller "Brick" zu sehen ist.

"Hot Ones Germany" ist ein deutsches Spin-off des US-amerikanischen Erfolgsformats "Hot Ones", das pro Folge regelmäßig 10 bis 70 Millionen Aufrufe erreicht und von 14,6 Millionen Menschen abonniert wird.

Die deutsche Version wird in Berlin produziert und ging am 3. Juli an den Start. Als erster Gast stellte sich Entertainer Riccardo Simonetti (32) der Herausforderung.