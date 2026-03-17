"Notruf Hafenkante"-Star Marc Barthel bald im Dschungelcamp? "Bin Riesenfan"
Hamburg - Marc Barthel (36) ist großer Dschungelcamp-Fan. Selbst eingezogen ist der "Notruf Hafenkante"-Schauspieler bislang noch nicht. Gegenüber TAG24 verriet er, ob er sich abseits seiner Karriere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch ein zweites Standbein mit Reality-TV aufbauen würde.
"Also die Challenge interessiert mich schon", erklärte der 36-Jährige auf Nachfrage, ob er sich vorstellen könnte, in den australischen Dschungel einzuziehen.
"Aber ich habe einen riesen Respekt vor diesen ganzen Prüfungen, vor allen Dingen vor den ganzen Leuten. Dann auch noch ohne Essen ...", ergänzte der zweifache Vater und schmunzelte: "Gott sei Dank bin ich gerade noch sehr beschäftigt."
Dabei sei er sich fast sicher, dass für ihn das Schwierigste an einer Teilnahme der Umgang mit den anderen Charakteren wäre.
"Teilweise merkt man mittlerweile ja auch wirklich, wie die polarisieren wollen und Gas geben müssen", so seine Fernanalyse.
"Langweilig darf es da glaube ich auch nicht sein, weil sonst wirst du A. rausgewählt und B. funktioniert es dann auch nicht so."
Seines Erachtens müsse man inzwischen schon vor dem Betreten des Flugzeuges Richtung Down Under einen "Plan haben", wie man sich dort präsentieren will - "was ich sehr spannend finde."
Marc Barthel verriet, wen er sich im Dschungelcamp wünschen würde:
"Notruf Hafenkante"-Kollege Raul Richter hat Schritt in Reality-Welt gewagt
Marc Barthel wäre dann allerdings nicht der Einzige, der vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen mal kurz in die Welt des Reality-TVs abtaucht
Kollege Raul Richter (39, "Notruf Hafenkante") hat sich bereits häufiger vor die Kameras der Privatsender gestellt.
"Der gibt ja ordentlich Gas in der Reality-Welt, macht super viel Spaß zuzugucken. Der übernimmt das für mich", lachte der 36-Jährige.
Dabei hat der ehemalige "GZSZ"-Schauspieler besonders zuletzt wenig anbrennen lassen. 2024 hat er sich im "Sommerhaus der Stars" mit seinem Verhalten nicht nur Freunde gemacht.
2025 war der 39-Jährige außerdem bei "Villa der Versuchung" zu sehen. Seit dem 9. März läuft eine neue Staffel "The 50" auf Amazon Prime, in der Richter ebenfalls auftritt.
Bevor Barthel selbst dem Reality-TV eine Chance geben wird, wünsche er sich allerdings noch jemand anderen im Dschungelcamp. "Martin Angelo – Ja, den wünsche ich mir im Dschungel."
Titelfoto: TAG24