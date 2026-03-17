"Notruf Hafenkante"-Star Marc Barthel bald im Dschungelcamp? "Bin Riesenfan"

Hamburg - Marc Barthel (36) ist großer Dschungelcamp-Fan . Selbst eingezogen ist der " Notruf Hafenkante "-Schauspieler bislang noch nicht. Gegenüber TAG24 verriet er, ob er sich abseits seiner Karriere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch ein zweites Standbein mit Reality-TV aufbauen würde.

Marc Barthel (37) verriet am TAG24-Mikro, ob er sich Reality-TV vorstellen könnte. © TAG24

"Also die Challenge interessiert mich schon", erklärte der 36-Jährige auf Nachfrage, ob er sich vorstellen könnte, in den australischen Dschungel einzuziehen.

"Aber ich habe einen riesen Respekt vor diesen ganzen Prüfungen, vor allen Dingen vor den ganzen Leuten. Dann auch noch ohne Essen ...", ergänzte der zweifache Vater und schmunzelte: "Gott sei Dank bin ich gerade noch sehr beschäftigt."

Dabei sei er sich fast sicher, dass für ihn das Schwierigste an einer Teilnahme der Umgang mit den anderen Charakteren wäre.

"Teilweise merkt man mittlerweile ja auch wirklich, wie die polarisieren wollen und Gas geben müssen", so seine Fernanalyse.

"Langweilig darf es da glaube ich auch nicht sein, weil sonst wirst du A. rausgewählt und B. funktioniert es dann auch nicht so."

Seines Erachtens müsse man inzwischen schon vor dem Betreten des Flugzeuges Richtung Down Under einen "Plan haben", wie man sich dort präsentieren will - "was ich sehr spannend finde."