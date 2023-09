Nummer vier im Anmarsch! Bayern-Star Joshua Kimmich wird wieder Papa

Joshua Kimmich (28) und seine Frau Lina (32) erwarten ihr viertes gemeinsames Kind. (Archiv) © Martin Hangen / POOL / AFP

Das will die "Bild" am Donnerstag in Erfahrung gebracht haben.

Die ersten drei Kimmich-Kids erblickten im Juni 2019, Oktober 2020 und April 2022 das Licht der Welt. Im Wechsel Junge-Mädchen-Junge. Ob die Reihe so fortgesetzt wird?

Lena und Joshua Kimmich haben sich vor zehn Jahren kennengelernt. Er spielte bei RB Leipzig, sie studierte Jura.

Offiziell sichtbar wurde die Beziehung für alle erst 2016, als die beiden bereits einige Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt lebten.

Drei Jahre später stand der erste Storchen-Besuch im Münchner Stadtteil Harlaching an.