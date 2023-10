Nura schockt mit Palästina-Posting: "Late Night Berlin" sägt Rapperin ab!

Berlin - Seit Samstag sorgt der Angriff der Hamas auf Israel weltweit für Entsetzen. Während viele Prominente den Terror verurteilten , scheinen andere kein Problem mit dem Vorgehen der Islamisten zu haben. Nun geriet Rapperin Nura (34) wegen eines Postings in die Kritik - und bekam gleich Konsequenzen zu spüren.

Mit diesem Instagram-Posting sorgte Rapperin Nura (34) im Netz für Aufsehen. © Screenshot/Instagram/nura, Gregor Fischer/dpa (Bildmontage)

Die Berlinerin wurde von ProSieben als Gast bei "Late Night Berlin" ausgeladen, wie das Unternehmen dem Focus am Montagnachmittag bestätigte. In der Show mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf (40) hätte Nura eigentlich am Dienstag ihre neue Platte "Periodt" vorstellen sollen.

"Late Night Berlin" löschte darüber hinaus sämtliche Postings in den sozialen Medien, in denen die Sendung mit der Rapperin angekündigt worden war.

Zuvor hatte Nura am Sonntag - also keine 24 Stunden, nachdem die ersten Bilder der Hamas-Gräueltaten um die Welt gingen - ein Bild auf Instagram geteilt, auf dem sie mit ihrer Crew auf einem Basketballplatz posiert. Auf den Korb ist die Aufschrift "Free Palestine" gesprüht.

Die Szene ist ein Screenshot aus dem am Freitag erschienenen Musikvideo zu Nuras neuer Single "FUBU". Doch die Wahl des Bildausschnitts und der Tag der Veröffentlichung lassen die Vermutung zu, dass es sich um mehr handeln könnte als um Werbung für den neuen Clip.

Viele Social-Media-Nutzer fragten sich: Bekundet die Rapperin hier Sympathie für den Terror der Hamas?

Zahlreiche User teilten in der Folge das umstrittene Posting im Netz und fragten, ob ProSieben dennoch an der Einladung der Musikerin festhalten wolle.