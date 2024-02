Öffentliche Männer-Suche: Influencerin muss sich gegen "Red Flag"-Vorwurf wehren

Berlin/Frankfurt am Main - Influencerin Greta Engelfried (24, " Love Island ") erzählt gegenüber ihren Followern oft und gerne von ihren Dating-Erlebnissen.

Greta Engelfried nimmt diesen Vorwurf sehr ernst, wie aus ihren weiteren Ausführungen in dem Video hervorgeht.

Sie habe eigentlich "gar keinen Bock", sich wegen ihres Liebeslebens zu rechtfertigen, betont die 24-Jährige am Beginn des Videos mit einem eher genervten Tonfall.

Doch nicht bei allen Nutzern der Video-Plattform kommt dieser Themen-Schwerpunkt gut an. Greta, die auch lange in der Taunus-Stadt Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, sprach dies in einem erst kürzlich veröffentlichten TikTok-Clip direkt an.

"Ich habe Spaß am Daten!", sagt Greta Engelfried in einem TikTok-Video mit sehr selbstbewusstem Tonfall. © Screenshot/TikTok/greatestshity

"Ey, Leute, Ihr kennt mich doch überhaupt nicht!", beginnt die Erwiderung der 24-Jährigen an ihre Kritiker.

"Ich treffe mich mit Leuten, ja, und ich erzähle Euch davon, ja, aber erstens heißt das nicht, dass ich immer was mit den Leuten habe, zweitens, selbst wenn, who cares, also, ist ja scheißegal, und drittens würde ich mich eigentlich gar nicht als wandelnde Red Flag bezeichnen", erklärt die Influencerin.

"Ich habe Spaß am Daten!", betont Greta etwas später mit sehr selbstbewusstem Tonfall und fügt hinzu: "Ich werde es so lange tun, bis ich jemanden gefunden habe, der irgendwie zu mir passt, und warum sollte ich mich davor mit was anderem zufriedengeben?"

Die Ansprüche an die potenziellen Dating-Partner bei dieser Suche sind allerdings etwas ungewöhnlich.