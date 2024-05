Influencerin erlebt brenzlige Situation und ist danach "stolz darauf, ein Girl zu sein"

Greta Engelfried (24) stellte sichtlich zufrieden fest, das "girls support girls" in den meisten Fällen gut funktioniere. © Montage: Screenshot/TikTok/greatestshity

Die aus Bad Homburg stammende Wahlberlinerin meldet sich mit dem Video aus einem Park in der Bundeshauptstadt zu Wort. Offenbar hatte sie kurz zuvor noch ein Sonnenbad genommen.

Sie finde, dass das feministische Konzept "girls support girls" in den meisten Fällen gut funktioniere, fügt Greta zufrieden lächelnd in dem Clip hinzu, bevor sie von der konkreten Erfahrung berichtet, die sie zuvor machte.

"Ich liege grade in Berlin im Park und dann kam ein Mädchen zu mir und meinte: 'Hey, ich wollte Dir nur Bescheid sagen, hier läuft ein Mann herum', sie hat ihn mir dann auch gezeigt, der sah so ein bisschen verwahrlost aus, so mit Bierflasche aber noch relativ jung, also ich würde so schätzen Anfang dreißig", schildert die Influencerin die Situation.

Die junge Frau habe weiter zu ihr gesagt: "'Der läuft hier rum und beobachtet alle Mädels, wenn Du Dich unwohl fühlst, komm einfach zu mir, pass ein bisschen auf.'"

Die solidarische Aktion der Unbekannten sei "so cute" gewesen, erklärt die Influencerin weiter, denn sie habe von der brenzligen Situation zuvor "gar nichts gecheckt".