Offen wie nie: Popstar gibt emotionalen Grund für drastische Gewichtsabnahme preis
USA - Sängerin Meghan Trainor (31) äußerte sich vor Kurzem über ihren Gesundheitszustand und darüber, was sie dazu ermutigt hatte, drastisch abzunehmen.
Denn bei der 31-Jährigen wurde während ihrer Schwangerschaften Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert, so Page Six.
"Ich bekomme online so viel Hate, nur weil ich zeige, wer ich bin. (…) Als ich gesund geworden bin, bin ich auf eine Fitnessreise gegangen. Das begann, als ich schwanger war und Schwangerschaftsdiabetes hatte", so die "Made You Look"-Interpretin.
Bei dieser Form der Diabetes produziert der Körper nicht genug Insulin, um die Schwangerschaftshormone auszugleichen - was zu Bluthochdruck führen kann.
Trainor fügte hinzu, dass sie nach der Geburt ihrer beiden Söhne für eine Tour stark sein wollte und ihre Kinder "aus ihrem Bettchen heben können wollte, ohne [sich] den Rücken zu verrenken."
"Jetzt mache ich dreimal pro Woche Krafttraining im Fitnessstudio und bin total auf Gesundheit fokussiert. Ich bin mittlerweile besessen von meinen Hormonen, meinem Darm", erklärte sie.
Meghan Trainor ließ sich die Brüste machen
Sie wolle sich einfach gut fühlen, denn der Job sei hart, wenn man sich nicht gut fühle. Gleichzeitig gab sie zu, viel Hate dafür bekommen zu haben, dünn zu sein - etwas, das sie verwirrt und erschüttert habe.
2021 und 2023 kamen Trainors Söhne zur Welt. Nach der zweiten Geburt startete sie schließlich ihre Abnahmereise.
Anfang dieses Jahres sorgte sie mit ihrer deutlichen Gewichtsabnahme für Aufsehen. Schon im März hatte die Blondine außerdem bekannt gegeben, dass sie sich die Brüste hat machen lassen.
"Ich kümmere mich zum ersten Mal überhaupt - nach den Geburten meiner Kinder - auf höchstem Niveau um meine Gesundheit, und ich habe mich noch nie besser gefühlt und sehe unglaublich aus", so Trainor.
In ihrem neuen Song "Still Don’t Care" spricht sie über ihre Abnahme und die Hater, die sie früher kritisierten, weil sie "zu dick" war - und jetzt, weil sie "zu dünn" ist.
Titelfoto: VALERIE MACON / AFP