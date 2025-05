Affäre mit Amira? Oliver Pocher will "Let's Dance"-Star an nächtliche Besuche erinnern

Alles in Kürze

In seiner Story teilte Pocher nun den Screenshot eines Artikels über ein derzeit laufendes Gerichtsverfahren. Biyon wehrt sich darin juristisch gegen den Affären-Vorwurf, verlangt vom Springer-Verlag satte 50.000 Euro als Entschädigung.

Zusammen mit Profitänzerin Marta Arndt (35) erreichte der gebürtige Hagener bei "Let's Dance" im vergangenen Jahr den achten Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Für Pocher offenbar Grund genug, die peinliche Fehde noch einmal aufleben zu lassen. "Vielleicht sollte ich mal bei 'Ollis Woche' ausführlicher den Biyon an die nächtlichen Besuche erinnern!", schreibt der TV-Moderator drohend dazu.

Am unteren Rand des Screenshots stellt der Kölner Komiker dann noch einmal mit Nachdruck klar: "Er bleibt ein Lügner in dieser Geschichte." Aus seiner Sicht scheint die Sachlage klar, auch wenn es an konkreten Beweisen mangelt.

Die derben Worte sind in der Historie des Kattilathu-Pocher-Zoffs nicht ungewöhnlich. Als der 41-Jährige im vergangenen Jahr als Nachrücker an der RTL-Tanzshow teilnehmen durfte, konnte sich Olli eine fiese Stichelei natürlich nicht verkneifen.

"Das ist seine Position in seinem Leben, er ist Ersatz-Kandidat. Sowohl sexuell, tänzerisch als auch inhaltlich ist er einfach Ersatz-Kandidat und kommt damit gut durch", ätzte der Fünffach-Papa damals. An der Seite von Profi Marta Arndt (35) erreichte Biyon immerhin Platz acht.