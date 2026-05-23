Baby-Zoff um Oliver Pocher: Auch Sandy Meyer-Wölden soll ihm Schwangerschaft verschwiegen haben

Köln - Im Patchwork-Land rund um Oliver Pocher (48) und Ex-Frau Amira Aly (33) donnert es aufgrund verschwiegener Baby-News aktuell gewaltig. Trotz heftiger Kritik an ihrer Nachfolgerin muss sich Sandy Meyer-Wölden (43) allerdings wohl an die eigene Nase fassen.

Amira Aly und Christian Düren scheinen ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. © Jens Kalaene/dpa

In seinem Podcast "Patchwork Boys" mit Kumpel Pietro Lombardi (33) hatte der Comedian seinen Emotionen über die geheim gehaltenen Baby-News von Amira kürzlich freien Lauf gelassen.

Der Fünffach-Papa war (und ist) offenbar richtig auf der Palme, spricht dabei von einer "beschissenen Respektlosigkeit", ihm als Ex-Mann und Vater der ersten beiden Kinder gegenüber.

Aber: Auch seine erste Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden hat ihm vor zehn Jahren offenbar die Schwangerschaft verschwiegen!

Laut BILD soll Olli Pocher auch damals aus den Medien erfahren haben, dass die Mama seiner ersten drei Kinder wieder schwanger sei. Kurz darauf soll sich der 48-Jährige telefonisch bei ihr gemeldet und seinen Frust abgelassen haben.

Daran erinnern scheinen sich die beiden derzeit allerdings nicht - oder wollen es nicht. "Wir haben in der Vergangenheit sicher unsere Probleme gehabt, aber bei allen wirklich wichtigen Dingen haben wir uns direkt und persönlich abgestimmt", erklärt die Münchnerin auf Nachfrage.