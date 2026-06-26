Olli Pocher teilt erneut gegen Ex-Frau Amira aus: "Ist sie wirklich schwanger?"

Köln - Amira Aly (33) hat ihren Ex-Mann Oliver Pocher (49) noch immer nicht persönlich über ihre dritte Schwangerschaft informiert. Der Comedian hat dafür kein Verständnis und teilt erneut gegen die Österreicherin aus.

Seit der Trennung schießt Oliver Pocher (49) immer wieder öffentlich gegen seine zweite Ex-Frau Amira Aly (33). © Tobias Hase/dpa

"Ich weiß ja immer noch nichts von Amira …", erklärt der fünffache Familienvater in der neuen "Patchwork Boys"-Folge gegenüber Podcast-Kumpel Pietro Lombardi (33). Die Information ist zuletzt zu einem echten Running Gag mutiert.

Nach dem Hinweis des Sängers, dass man es ja nun auch sehen könne, witzelt Pocher in gewohnter Manier: "Ich habe sie gerade eben gesehen. Entweder hat sie eine Gluten-Intoleranz oder einen Blähbauch […] - oder sie ist wirklich schwanger. Ich gehe davon aus, dass es eine Schwangerschaft ist."

Einen direkten Austausch zu dem Thema, den Olli sich nach wie vor wünschen würde, habe es aber nicht gegeben. "Mir gegenüber wird das ja nicht kommuniziert. Ich habe damit ja nichts zu tun. Was soll ich denn da […] nachhaken?", ätzt er weiter.

Doch Pocher denkt schon einen Schritt weiter - und zwar an den Tag der Geburt. "Also, wie wollen wir das dann machen?", fragt er sich in Bezug auf die nötige Betreuung ihrer beiden gemeinsamen Kinder.

Um das Dilemma zu verdeutlichen, startet er im Anschluss einen fiktiven Dialog mit seiner zweiten Ex-Frau: "Das ist deine Woche." - "Ja, ich hab aber Entbindung." - "Nicht mein Problem, musst du gucken, wie du das hinbekommst."