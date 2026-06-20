Sohn von Oliver Pocher im Krankenhaus! "Hatte eine hochemotionale Amira am Telefon"
Köln - In Momenten wie diesen ziehen sie an einem Strang! Oliver Pocher (48) hat jüngst einen mehr als aufgebrachten Anruf seiner Ex-Frau Amira Aly (33) erhalten. Einer der beiden gemeinsamen Söhne hat sich verletzt und musste sogar genäht werden.
Eigentlich bekriegen sich Olli und Amira seit der Trennung vor zweieinhalb Jahren in regelmäßigen Abständen - der Kinder wegen muss dann aber ein gemeinsamer Nenner gefunden werden.
Den hat es den neuesten Sätzen von Olli erst vor Kurzem gegeben, als sich die 33-Jährige aufgebracht bei ihm gemeldet habe.
Denn unmittelbar nach einem Auftritt in seiner Heimatstadt Hannover berichtete Amira über einen Notfall ihres Sohnes. "Da hatte ich eine hochemotionale Amira am Telefon, als ich da gerade von der Bühne runtergegangen bin", schildert Olli in der neuesten Folge der "Patchwork Boys".
Wie der Comedian weiter ausführt, habe sich sein Sohnemann auf eine Absperrkette gesetzt und das Gleichgewicht verloren. "Und dann ist er mit dem Gesicht zuerst aufgeschlagen."
Das schmerzhafte Ergebnis: zwei ausgeschlagene Schneidezähne und eine Platzwunde an der Lippe, die mit sieben Stichen genäht werden musste.
Trotz Krankenhaus-Schock ist Oliver Pocher froh über diese Sache
Dass selbst sein eigener Sohn nicht von Papas Witzen verschont bleibt, liegt wohl an dessen Berufskrankheit. "Der sieht jetzt aus wie ein Vampir", stellt Olli scherzhaft klar.
Allerdings hätte sein Sohn bei dem Unfall durchaus Glück gehabt. Denn bei den ausgeschlagenen Zähnen handelt es sich offenbar noch um Milchzähne - die Beißerchen wachsen also nach.
Einen Mini-Seitenhieb in Richtung seiner Ex kann er sich dann aber doch nicht verkneifen. "Man ist dann auch in dem Moment immer froh, dass es nicht bei dir passiert ist."
Trotzdem ist er froh, dass sein Nachwuchs auch schmerzhafte Erfahrungen in jungen Jahren macht. "Kinder müssen sich auch wehtun. (...) Dann ist das halt so, das sind Jungs."
Der Zweite im Bunde wollte das Spektakel im Krankenhaus übrigens hautnah mitansehen, berichtet Olli.
Dessen allererste Reaktion auf die genähte Platzwunde? "Du siehst aus wie ein Zombie", erzählt der Comedian und feiert die schonungslose Ehrlichkeit seiner Kinder. "Sowas finde ich einfach überragend."
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa