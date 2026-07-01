WM-Debakel gegen Paraguay: Oliver Pocher legt sich mit Bundestrainer und Friedrich Merz an
Köln - Die dritte WM-Blamage in Folge der Nationalmannschaft bringt auch Oliver Pocher (49) aus der Fassung. Anders als seine Berufsbezeichnung es zulässt, hat der Comedian nach der Niederlage gegen Paraguay überhaupt nichts zu lachen.
Seit Jahren ist Olli Pocher bekennender Fußballfan, reist für spektakuläre Duelle auch gerne um die ganze Welt.
Die versteht der Fünffach-Papa nach dem desolaten Auftritt der DFB-Elf gegen Paraguay mittlerweile aber nicht mehr.
Bis zum bitteren Ende hatte sich der 49-Jährige das Aufeinandertreffen mit den Südamerikanern in der Flimmerkiste angeschaut, nur um im Anschluss ordentlich über Julian Nagelsmann (38) und dessen Jungs herzuziehen.
"Wow, wir sind raus. Die WM ist beendet. (...) Also eigentlich kann sich Julian Nagelsmann jetzt hinstellen und sagen 'Das war's'. Wow", ringt Pocher sichtlich um Worte.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70) weckt mit seinem kuriosen Beitrag Richtung Nationalmannschaft den Frust im Comedian.
Oliver Pocher schießt gegen Friedrich Merz und Julia Klöckner
"Ich bin echt sprachlos über die Analyse unseres Bundeskanzlers", stellt der Podcaster klar und teilt sogar seinen Kommentar unter dem Beitrag des CDU-Politikers.
"Ich hoffe, der Account ist gehackt worden. Aber das passt zur Situation in diesem Land. An dieser Niederlage gibt es nichts schönzureden und begeistert hat hier keiner. Wir haben uns blamiert und eine katastrophale Leistung abgeliefert. Das muss man mal benennen."
Nur ein paar Minuten zuvor hatte sich Friedrich Merz für das Spiel gegen Paraguay bedankt. "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert", lautete dessen absurdes Fazit.
Auch Julia Klöckner (53, CDU) bekommt die geballte Ladung Unzufriedenheit des Comedians ab. "Danke für euren Einsatz? Super, jetzt bekommt jeder schon einen kleinen Pokal, wenn er mitmacht? Was ist das Problem, alles immer schönzureden?!" haut er der Bundestagspräsidentin in die Kommentare ihres Beitrags.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher