WM-Debakel gegen Paraguay: Oliver Pocher legt sich mit Bundestrainer und Friedrich Merz an

Köln - Die dritte WM-Blamage in Folge der Nationalmannschaft bringt auch Oliver Pocher (49) aus der Fassung. Anders als seine Berufsbezeichnung es zulässt, hat der Comedian nach der Niederlage gegen Paraguay überhaupt nichts zu lachen.

Oliver Pocher (49) war Sekunden nach dem Schlusspfiff absolut fassungslos, konnte das WM-Aus noch gar nicht fassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Seit Jahren ist Olli Pocher bekennender Fußballfan, reist für spektakuläre Duelle auch gerne um die ganze Welt.

Die versteht der Fünffach-Papa nach dem desolaten Auftritt der DFB-Elf gegen Paraguay mittlerweile aber nicht mehr.

Bis zum bitteren Ende hatte sich der 49-Jährige das Aufeinandertreffen mit den Südamerikanern in der Flimmerkiste angeschaut, nur um im Anschluss ordentlich über Julian Nagelsmann (38) und dessen Jungs herzuziehen.

"Wow, wir sind raus. Die WM ist beendet. (...) Also eigentlich kann sich Julian Nagelsmann jetzt hinstellen und sagen 'Das war's'. Wow", ringt Pocher sichtlich um Worte.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70) weckt mit seinem kuriosen Beitrag Richtung Nationalmannschaft den Frust im Comedian.