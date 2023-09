Ehe-Aus bei Oliver und Amira Pocher: Das soll der Grund für die Trennung sein!

Dort machten sie am gestrigen Donnerstag auch ihr endgültiges Aus bekannt. "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt", erklärte die hübsche Zweifach-Mama. "Ja", bestätigte ihr Noch-Gatte schlicht.

Denn diesbezüglich will die "Bild" erfahren haben, dass die Beiden derzeit noch, gemeinsam mit ihren zwei Kindern (2 und 3) in ihrem Familienhaus in Köln wohnen.

Aber hier soll es auch schon einen Plan geben. Demnach ziehe die Moderatorin in den nächsten Wochen in ein eigenes Haus in der Nähe. Währenddessen bleibe der "Schwarz und Weiß"-Interpret in dem alten Haus wohnen.

Immerhin war es auch Amira, die die Trennung wollte. "Ich wollte mich nicht trennen", ließ der TV-Star im gemeinsamen Podcast durchblicken. "Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen."