Ehe-Krieg geht weiter! Oliver Pocher giftet heftig gegen Ex Amira Aly

Köln - Der Mega-Zoff zwischen Oliver Pocher (46) und seiner Ex-Frau Amira Aly (31) geht weiter! Nachdem die Podcasterin pikante Details um ihren Nachnamen verraten hatte, holte nun Ex Olli zum fiesen Gegenschlag aus.

Via Instagram bezog der Wahl-Kölner am Dienstag "Stellung" und nahm den Nachnamen-Streit zum wiederholten Male richtig aufs Korn. "Und ich wollte nicht Kattilathu oder Düren heißen! Aber Amira stand drauf."

Nachdem sich Amira jüngst dazu geäußert hatte, dass ein Doppelname à la "Aly-Pocher" für den Hannoveraner "totaler Quatsch" gewesen sein soll, fühlte sich Olli offenbar in seiner Ehre gekränkt.

Sieben Jahre waren die zwei zusammen - im August 2023 machte Amira schließlich die Trennung öffentlich. © Felix Hörhager/dpa

Auch zwischen der Zweifach-Mama und Neu-Freund Christian Düren (34) hatte es Anfang des Jahres gefunkt - was Olli so gar nicht in den Kram passte.

Immer wieder machte er sich deshalb während seiner "Liebeskasper"-Tour auf der Bühne offen über Amira lustig. Inzwischen geht das Medien-Gezanke so weit, dass die "Prominent"-Moderatorin ihren Ex damit belastet, keinen Unterhalt für die zwei gemeinsamen Kids zu zahlen.

Kaum ausgesprochen, gab es von Olli prompt die Retourkutsche. "Rechnen war noch nie ihre Stärke. Weder ab wann man nicht mehr zusammen war, um andere Typen zu 'daten', wie lange man die Kinder hatte, noch wie viel Geld man verdient hat während der Beziehung."

Das letzte Wort ist zwischen Olli und Amira wohl immer noch nicht gesprochen!