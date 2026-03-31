Ehrliche Offenbarung von Olli Pocher: Deshalb wird er oft von Stefan Raab verklagt
Köln - Die nächste Runde ist eröffnet! Moderator Oliver Pocher (48) hat bei Podcast-Kumpel Tom Junkersdorf (57) offenbart, dass Stefan Raab (59) ihm regelmäßig Anwaltsschreiben ins Haus flattern lässt. Ob den Comedian das nachhaltig verunsichert?
Nachdem der Kölner bereits über Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) und Ex-Frau Amira Aly (33) ohne Rücksicht auf Verluste hergezogen war, ist auch TV-Entertainer und Fast-Nachbar Stefan Raab (59) (wieder) an der Reihe.
Dem attestiert Olli kurzum nach dessen Comeback auf RTL, "katastrophal gescheitert" zu sein. Der Medienfachmann stellt aber auch klar: Die einstige "TV Total"-Legende kommt regelmäßig mit Klagen um die Ecke!
"Ich krieg’ hier und da ein Anwaltsschreiben von ihm, wo er sich über irgendwas aufregt. Ab und zu kommt dann ein Brief, wenn du irgendwas gesagt hast, was du dann nicht wiederholen darfst und nicht wiederholen sollst. (...) Gerade im Privaten... da ist er ja super picky", stellt Pocher im "TOMorrow Business Podcast" fest.
Zu beeindrucken oder zu jucken scheint das Olli jedenfalls nicht die Bohne. "Das ist auch so scheißegal. Der kann gerne ein Anwaltsschreiben rausschicken, kommt dann, bearbeiten wir und dann geht's halt weiter."
Oliver Pocher hält nichts von Unterlassungsklagen
Ohnehin hält Olli Pocher - der dem TV aufgrund fehlender Innovationen keine goldene Zukunft vorhersagt - nicht viel von Klageschriften im Briefkasten.
"Es ist 2026 und mittlerweile oldschool, mit 'nem Anwalt zu kommen und zu sagen: 'Du hast aber das und das gesagt' und dann zu glauben, dass ich da sitze und denke 'oh, jetzt hab' ich aber Angst. Das könnte ja vielleicht 1000 Euro oder 2000 Euro kosten'", setzt der 48-Jährige nach.
Um unschöne Post zu vermeiden, setzt der umstrittene Comedian deshalb auf einen simplen Trick, erklärt er. "Dann formulierst Du es um oder machst es irgendwie anders."
Worüber sich Raab im Detail aufregt, verrät Olli Pocher im knapp dreistündigen Gespräch mit Tom Junkersdorf aber nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/YouTube/TOMorrow Business Podcast