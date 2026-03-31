Ehrliche Offenbarung von Olli Pocher: Deshalb wird er oft von Stefan Raab verklagt

Köln - Die nächste Runde ist eröffnet! Moderator Oliver Pocher (48) hat bei Podcast-Kumpel Tom Junkersdorf (57) offenbart, dass Stefan Raab (59) ihm regelmäßig Anwaltsschreiben ins Haus flattern lässt. Ob den Comedian das nachhaltig verunsichert?

TV-Ikone Stefan Raab (59) soll Olli Pocher offenbar regelmäßig mit Unterlassungsklagen heimsuchen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nachdem der Kölner bereits über Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) und Ex-Frau Amira Aly (33) ohne Rücksicht auf Verluste hergezogen war, ist auch TV-Entertainer und Fast-Nachbar Stefan Raab (59) (wieder) an der Reihe.

Dem attestiert Olli kurzum nach dessen Comeback auf RTL, "katastrophal gescheitert" zu sein. Der Medienfachmann stellt aber auch klar: Die einstige "TV Total"-Legende kommt regelmäßig mit Klagen um die Ecke!

"Ich krieg’ hier und da ein Anwaltsschreiben von ihm, wo er sich über irgendwas aufregt. Ab und zu kommt dann ein Brief, wenn du irgendwas gesagt hast, was du dann nicht wiederholen darfst und nicht wiederholen sollst. (...) Gerade im Privaten... da ist er ja super picky", stellt Pocher im "TOMorrow Business Podcast" fest.

Zu beeindrucken oder zu jucken scheint das Olli jedenfalls nicht die Bohne. "Das ist auch so scheißegal. Der kann gerne ein Anwaltsschreiben rausschicken, kommt dann, bearbeiten wir und dann geht's halt weiter."