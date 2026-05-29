Oliver Pocher weiter beleidigt von Ex-Frau Amira: "Bis jetzt ist sie in meiner Welt noch nicht schwanger"
Köln - Die dritte Schwangerschaft von Amira Aly (33) erhitzt weiter die Gemüter - vielmehr das Gemüt von Ex-Mann Oliver Pocher (48). Der Comedian kann von öffentlichen Attacken in Richtung der Mutter seiner Kinder momentan einfach nicht genug bekommen.
Bereits vor mehr als zwei Wochen hatte die Moderatorin die Baby-Bombe platzen lassen und verraten, dass sie zusammen mit Freund Christian Düren (35) Nachwuchs erwarte.
Für ihren Verflossenen aber offenbar ein gewaltiger Dorn im Auge. Denn: Amira soll Olli nicht persönlich darüber informiert haben - trotz mehrfachen Kontakts.
Mittlerweile geht die Unzufriedenheit des Fünffach-Papas so weit, dass er das Thema pausenlos mit Kumpel Pietro Lombardi (33) im Podcast "Patchwork Boys" besprechen muss.
"Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt. Rein faktisch weiß ich es nicht", faucht Olli Pocher in der neuesten Ausgabe.
Oliver Pocher schickt Seitenhieb an Ex-Frau Amira Aly
Dem Moderator und Unternehmer zufolge hätte die 33-Jährige "durchaus mal das Gespräch suchen können. Wurde nicht gemacht, keinerlei Kontakt."
Insbesondere wegen der gemeinsamen Vergangenheit sei Amiras Schwangerschaft ein wunder Punkt für den 48-Jährigen. "Natürlich ist das emotional. Das berührt einen ja irgendwie."
Trotzdem sieht sich Olli in seiner Position im Recht und seine Ex-Frau in der Bringschuld. "Den ersten Stein hat ja Amira geworfen. Wenn Amira über die Öffentlichkeit geht, dann ist ja mein Forum, das hier zu besprechen, um da eine Antwort drauf zu geben."
Zur Geburt ihres dritten Kindes wolle er aber schon gratulieren, stellt er klar. "Ja, ihr schon. Warum nicht? Da kann das Kind ja nichts dafür", erklärt Pocher inklusive kleinem Seitenhieb. "Aber ich werde es höchstwahrscheinlich ja aus der Presse erfahren. Ich sehe es ja dann vielleicht."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa