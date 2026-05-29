29.05.2026 17:45 Oliver Pocher weiter beleidigt von Ex-Frau Amira: "Bis jetzt ist sie in meiner Welt noch nicht schwanger"

Oliver Pocher gibt sich auch zwei Wochen nach der Baby-News von Amira Aly weiterhin als beleidigte Leberwurst. Ein Gespräch soll noch nicht stattgefunden haben.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die dritte Schwangerschaft von Amira Aly (33) erhitzt weiter die Gemüter - vielmehr das Gemüt von Ex-Mann Oliver Pocher (48). Der Comedian kann von öffentlichen Attacken in Richtung der Mutter seiner Kinder momentan einfach nicht genug bekommen.

Zusammen mit Christian Düren erwartet Amira Aly bald ihr erstes Kind. © Felix Hörhager/dpa Bereits vor mehr als zwei Wochen hatte die Moderatorin die Baby-Bombe platzen lassen und verraten, dass sie zusammen mit Freund Christian Düren (35) Nachwuchs erwarte. Für ihren Verflossenen aber offenbar ein gewaltiger Dorn im Auge. Denn: Amira soll Olli nicht persönlich darüber informiert haben - trotz mehrfachen Kontakts. Mittlerweile geht die Unzufriedenheit des Fünffach-Papas so weit, dass er das Thema pausenlos mit Kumpel Pietro Lombardi (33) im Podcast "Patchwork Boys" besprechen muss. Oliver Pocher Oliver Pocher macht sich über Ex Amira lustig: Das haben Muttertags-Geschenke der Söhne damit zu tun "Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt. Rein faktisch weiß ich es nicht", faucht Olli Pocher in der neuesten Ausgabe.

Oliver Pocher schickt Seitenhieb an Ex-Frau Amira Aly