Erst Raab, jetzt Christian Wolf! Das denkt Oliver Pocher wirklich über den Fitness-Unternehmer
Köln - Nach der schonungslosen Abrechnung mit TV-Entertainer Stefan Raab (59) hat sich Oliver Pocher (48) auch einen seiner "jüngsten" Medien-Kontrahenten vorgeknöpft: Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30)!
Zusammen mit Journalist Tom Junkersdorf (57) hat sich der Comedian ausführlich der Medienbranche gewidmet und dabei über zahlreiche Inhalte gesprochen. Unter anderem: seinen Instagram-Beef mit Christian Wolf.
Schon seit mehreren Monaten flammt in den sozialen Netzwerken in regelmäßigen Abständen eine wilde Debatte zwischen den beiden Alphamännchen auf.
"Das ist Unterhaltung, mehr nicht. Mir ist Christian Wolf vorher nicht aufgefallen. Außer, als er marketingtechnisch kurz nach der Entbindung sein 'More'-Pulver fast auf den entbundenen Bauch gestellt hat", erklärt Olli.
Auslöser für den Social-Media-Zoff war nach Auffassung des Fünffach-Papas das umstrittene Video des 30-Jährigen, in dem er Töchterchen Hazel kurz nach deren Geburt gesundheitsschädlich auf dem Arm gehalten hatte.
"Wenn du in dem Moment dein Kind so hältst und ein Reel für deine Marke drehst ... schwierig", stellt Olli Pocher klar.
Oliver Pocher jederzeit bereit für Treffen mit Christian Wolf
Seinen Humor scheint die ständige Vermarktung von Wolfs Produkten aber durchaus getroffen zu haben, gibt Olli zu.
Nachdem sich der Medien-Zoff innerhalb kürzester Zeit richtig hochgeschaukelt hatte, stand auch ein Treffen der Streithähne im Raum. "Das hat er absagt, um dann den Grund bei mir zu suchen. Konkret ging es darum, dass er sich immer in Podcasts treffen will. Ich find das schweinelangweilig."
Der Vorwurf: Wolf und sein Team würden sich lediglich 30 Sekunden als Schnipsel aus dem Podcast herausschneiden, nur um vor den eigenen Fans auf Instagram besser dazustehen als Pocher selbst.
Tatsächlich sieht der Moderator allerdings sämtliche Vorteile auf seiner Seite. "Auf Instagram bin ich erfolgreicher und in vielerlei Hinsicht bekannter als er." Einzig der Deal mit der Fitness-Marke "ESN" soll Christian Wolf die Taschen voller gemacht haben, als es bei Olli Pocher der Fall ist. "Aber in allen anderen Sachen schlage ich ihn."
Ein Treffen schlägt Oliver Pocher in Zukunft aber nicht aus. "Ich würde mich jederzeit mit Christian Wolf duellieren, [...], weil ich persönlich nichts gegen ihn habe."
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa