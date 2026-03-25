Erst Raab, jetzt Christian Wolf! Das denkt Oliver Pocher wirklich über den Fitness-Unternehmer

Köln - Nach der schonungslosen Abrechnung mit TV-Entertainer Stefan Raab (59) hat sich Oliver Pocher (48) auch einen seiner "jüngsten" Medien-Kontrahenten vorgeknöpft: Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30)!

Unternehmer Christian Wolf (30, Foto) ist in der neuesten Podcast-Folge Thema von Tom Junkersdorf (57) und Oliver Pocher (48). © Marcus Brandt/dpa

Zusammen mit Journalist Tom Junkersdorf (57) hat sich der Comedian ausführlich der Medienbranche gewidmet und dabei über zahlreiche Inhalte gesprochen. Unter anderem: seinen Instagram-Beef mit Christian Wolf.

Schon seit mehreren Monaten flammt in den sozialen Netzwerken in regelmäßigen Abständen eine wilde Debatte zwischen den beiden Alphamännchen auf.

"Das ist Unterhaltung, mehr nicht. Mir ist Christian Wolf vorher nicht aufgefallen. Außer, als er marketingtechnisch kurz nach der Entbindung sein 'More'-Pulver fast auf den entbundenen Bauch gestellt hat", erklärt Olli.

Auslöser für den Social-Media-Zoff war nach Auffassung des Fünffach-Papas das umstrittene Video des 30-Jährigen, in dem er Töchterchen Hazel kurz nach deren Geburt gesundheitsschädlich auf dem Arm gehalten hatte.

"Wenn du in dem Moment dein Kind so hältst und ein Reel für deine Marke drehst ... schwierig", stellt Olli Pocher klar.