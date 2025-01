Geht da wirklich was? Cathy Hummels spricht über Liebes-Gerüchte mit Oliver Pocher!

München/Köln - Geht da etwa wirklich was? Über die sozialen Netzwerke hat sich Moderatorin Cathy Hummels (36) früh im neuen Jahr zu einer möglichen Liebelei mit Oliver Pocher (46) geäußert.

Auf dem Münchner Oktoberfest Ende 2024 traten Oliver (46) Pocher und Cathy Hummels (36) gemeinsam auf. © Felix Hörhager/dpa

Die Liste der Promi-Frauen, die im Laufe der Karriere des Fünffach-Papas an dessen Seite standen, könnte schon bald um einen bekannten Namen reicher werden.

Scheinbar verbindet Cathy Hummels und Wahl-Kölner Oli Pocher hinter den Kulissen nämlich mehr, als bisher angenommen. Dieses Bild dürfen sich Fans der beiden jedenfalls zum Start in die neue Woche machen.

Denn: In einer Fragerunde auf Instagram hat die Ex von Mats Hummels (35) ganz offen ausgeplaudert, was zwischen ihr und Blondschopf Pocher wirklich abgeht. "Bei mir und Oli geht, dass ich Oli sehr schätze und dass wir eine tiefe Freundschaft haben", gesteht die Münchnerin zu Beginn ihrer Story.

Damit aber noch nicht genug! Richtig interessant wird es erst dann, als die Mama eines Sohnes phasenweise um Worte ringt. "Wir schätzen uns und mögen uns sehr gerne."

Tiefe Freundschaft oder tatsächlich der Start einer Bilderbuch-Romanze?