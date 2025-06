Liebelei mit Oliver Pocher? Das sagt Cathy Hummels zu den Gerüchten

Alles in Kürze

Heißt im Klartext einmal mehr: Aus Cathy und Olli wird in Zukunft also nicht mehr als dicke Freunde.

Und die Moderatorin hat einer Liebe zu und mit Olli Pocher einmal mehr eine ganz klare Abfuhr erteilt. © Henning Kaiser/dpa

Denn neben einem ähnlichen Humor teilen die zwei auch noch ähnliche Werte, verrät die 37-Jährige. "Vielleicht genau deshalb sehen viele da mehr. Aber Fakt ist: Wir sind ein starkes Team, ja – aber eben keines mit romantischem Happy End."

Eine Sache gefällt Cathy aber ganz besonders: Ollis Liebe zu seinen eigenen Kindern. "Er stellt seine Kinder immer an erste Stelle – genau wie ich. Bei allem, was ich tue, denke ich zuerst an meinen Sohn. Diese Priorität verbindet uns."

Auch ohne Liebes-Absage der 37-Jährigen wäre fraglich, ob der im Kölner Hahnwald ansässige Promi-Papa nach den heftigen Ehe-Turbulenzen und diversen Medienattacken gegen Ex-Frau Amira Aly (32) wieder Platz in seinem Herzen hätte.

Denn schon vor einiger Zeit hatte Olli in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Sandy Meyer-Wölden (42) zu verstehen gegeben, dass er noch nicht bereit sei für eine neue Liebe.