Zoff um Brutalo-Überfall: Oliver Pocher geht nach A****loch-Eklat auf Geissens los

Alles in Kürze

Oliver Pocher (47) nimmt mal wieder kein Blatt vor den Mund. Diesmal hat er sich auf "Die Geissens" eingeschossen. © Monika Skolimowska/dpa

Am vergangenen Wochenende waren die "Jetset"-Interpretin und ihr Gatte Robert (61) in ihrer Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Tätern ausgeraubt worden. Bereits wenige Minuten nach ihrem Martyrium luden die beiden bereits erste Videos dazu auf Instagram hoch.

Keine 48 Stunden später folgte ein Exklusiv-Interview mit RTL inklusive Roomtour für Moderatorin Frauke Ludowig (61). Auch Aufnahmen der Überwachungskamera wurden von der Familie ins Netz gestellt. Robert und Carmen hoffen, dass die Täter so schneller gefasst werden.

Pocher kann diesen Umgang mit dem Schockerlebnis nicht nachvollziehen. Als er dies im Netz öffentlich anprangert, wird er von Carmen als Deutschlands größtes "A****loch" beschimpft. Diesen Ball nimmt der Kölner Comedian natürlich nur allzu gerne auf.

In seiner Instagram-Story teilte er den Interviewausschnitt mit der Beleidigung und konterte: "Wer überfallen wurde, darf nicht mehr kritisiert werden, laut Carmen Geiss. Und wer Kinder hat, schon mal gar nicht. Und wer macht denn hier alles für die Follower?"

Ein ebenfalls auf seinem Kanal hochgeladener Clip aus "Ollis Woche" dreht sich um dasselbe Thema. Darin erklärt der Fünffach-Papa: "Auch bei mir wurde schon mal eingebrochen. Mehrfach." Sogar seine Kinder seien im Haus gewesen.