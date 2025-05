Geldgier-Vorwurf! Olli Pocher schießt scharf gegen Damenwelt: "Sind zum Großteil so!"

Sind die Frauen, die Oliver Pocher (46) kennenlernt, wirklich nur auf seine Kohle aus? © Henning Kaiser/dpa

Anlass für die hitzige Debatte mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) ist der Zivilprozess, den Lilly Becker (48) im April vor dem Münchener Landgericht verloren hatte. Damals wurde die Dschungelkönigin dazu verdonnert, ihrem Ex, dem TV-Manager Pierre Uebelhack, über 200.000 Euro zurückzuzahlen.

"Es gibt schon eine gewisse Diskrepanz, wenn jemand fast 400.000 Euro in eine Frau investiert und unter anderem Miete gezahlt hat und alles Mögliche und sie kommt und sagt: 'Ich dachte, das wäre ein Geschenk'", beginnt Olli seine fröhliche Lästerrunde.

Zwar versucht ihn Alessandra wieder einzufangen, doch der 46-Jährige ist kaum noch zu halten und legt erst richtig los. So sage die Becker-Ex sogar von sich selbst, dass sie teuer sei, meint Olli und ergänzt: "Jemand, der bei einer Lilly sagt, wir fahren nach Norderney oder Borkum, die Fresse will ich sehen. Der kommt nicht im Ansatz in die Nähe einer Beziehung mit einer Frau, wenn er nicht sagt Ibiza oder Dubai."

Den Einwurf seiner Ex, dass nicht alle Frauen nur hinter dem Vermögen ihrer Partner her seien, kontert der Comedian mit seinen eigenen Erfahrungen und meint: "Die, die ich in meinem Level kennenlerne, sind zum Großteil so."