Harte Worte: So schonungslos rechnet Oliver Pocher jetzt mit seiner Mutter ab!

Köln - Auweia! Oliver Pocher packt in seinem Podcast schonungslos über das schwierige Verhältnis zu seiner Mutter aus. Rückblickend sieht der 46-Jährige heute einige Dinge aber auch positiv.

In der aktuellen Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht Oliver Pocher (46) mit Sandy Meyer-Wölden (41) über den Muttertag. © Bildmontage: Dieter Menne/dpa, Henning Kaiser/dpa

"Endlich Muttertag" heißt die aktuelle Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt". Sandy Meyer-Wölden (41) will ihrem Ex-Ehemann diesbezüglich die ein oder andere Anekdote entlocken und fordert: "Erzähl uns doch mal von deiner Mama!"

Das Thema scheint Olli jedoch irgendwie zu triggern. Mehr als ein unüberhörbares tiefes Schnaufen kommt aus dem Comedian zunächst nicht heraus. "Ist das ein schwieriges Thema?", will die 41-Jährige daraufhin von ihm wissen.

"Meine Mutter ist einfach nicht so die Herzliche", gibt der sonst um keinen billigen Witz verlegene Pocher schließlich mit ernster Stimme zu. Seine Eltern gehören zu den Zeugen Jehovas, einer Religionsgemeinschaft, in der strenge Regeln gelten. Erst mit 18 stieg der RTL-Moderator aus.

Geprägt hat ihn die Zeit dennoch. "Wer einmal mit so einem 'Wachturm' zehn Jahre in der Fußgängerzone gestanden hat, der muss einfach sagen: 'Vielen Dank, dass meine Mutter das mit mir durchgezogen hat'. Aber sie will ja nur, dass ich ins Paradies komme", stichelt der Fünffach-Papa.