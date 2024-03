04.03.2024 06:05 2.215 Hat Amira genug von Oliver Pocher? Sie hat ihn blockiert

Am Sonntagabend trat Oliver Pocher in Dresden auf und ließ dort kein gutes Haar an seiner Ex übrig.

Von Linda Drewanz

Dresden - Jeder geht mit einer Trennung anders um: Oliver Pocher (46) macht genau das auf die derbe Art im Rahmen seiner Tournee. Dort hagelt es reihenweise Spitzen gegen seine Noch-Ehefrau Amira (31). Oliver Pocher erzählte auf der Bühne, dass er von seiner Noch-Ehefrau Amira auf Instagram blockiert worden sei. © Montage: Screenshot/Instagram/amirapocher, TAG24 Am Sonntag machte der 46-Jährige einen Tourstopp in Dresden und zog vor der ausverkauften Halle über seine Ex her. Fast beiläufig erzählte er auch, dass die 31-Jährige ihn auf Instagram blockiert habe. Kurzerhand schnappte er sich also das Handy eines Fans und checkte erstmal die Story der Österreicherin ab, die sich gerade im Urlaub befindet. Mit dem Account der Zuschauerin kommentierte Pocher dann eine Story von Amira und fragte dort, ob sie denn gerade mit Christian Düren (33) schlafen würde. Oliver Pocher Oliver Pocher lässt tief blicken: Ist Amira etwa das pralle Konto zu Kopf gestiegen? Der Taff-Moderator soll der neue Freund von Amira sein, laut Pocher seien sie "zusammen". In den knapp 2,5 Stunden (ohne Pause) ging es immer wieder um die Mutter seiner Kinder, die er sowohl verbal als auch mit obszönen Gesten durch den Kakao zog. Nicht ganz zu Unrecht fragte er daher das Publikum: "Glaub ihr, ich bin über die Trennung hinweg?" Während der Show erzählte der fünffache Familienvater, dass selbst Michael Wendler (51) kurz nach der Trennung sich bei ihm gemeldet habe. Im Gegensatz zu ihm sei dieser aber noch glücklich mit seiner "Tochter" - gemeint ist die 28 Jahre jüngere Laura Müller - zusammen. Während des Abends schlüpfte der 46-Jährige auch in die Rolle von Britney Spears. © TAG24 Oliver Pocher beendet seine Show sehr emotional Ebenfalls mit am Start: sein Kumpel Mola Adebisi (51), mit dem er auf der Bühne den Song "Girl You Know It’s True" von Milli Vanilli performte. © TAG24 Überraschend: Cora Schumacher, die mit dem Moderator eine kurze Liaison gehabt haben soll, hatte Glück, sie wurde lediglich einmal erwähnt. Hauptaugenmerk waren eindeutig Amira und ihre möglichen Männer nach Olli. Darunter auch Biyon Kattilathu (39), der, so wie Pocher behauptet, mit ihr eine Affäre gehabt haben soll. Bevor der Abend zu Ende war, appellierte der Comedian an seine Fans, dass man im Falle einer Trennung - vor allem, wenn Kinder im Spiel sind - ehrlich zu seinem Partner sein solle. Die 31-Jährige habe das seiner Meinung nach nicht für nötig gehalten. Oliver Pocher Die Nächste, bitte! Jetzt ätzt Oliver Pocher auch heftig gegen diese Ex-Freundin Abschließend wurde es nochmal emotional, als der 46-Jährige sich an seine Kinder richtete, erzählte, dass er auch ihretwegen jeden Abend auf der Bühne stehen würde. So endete der Abend mit persönlichen Bildern von Amira, Oliver, den Kindern und dem Song "Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)" von Xavier Naidoo (52).

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/amirapocher, TAG24