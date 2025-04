Nach Ehe-Ende mit Amira: Ist Oliver Pocher wieder auf der Suche nach neuer Liebe?

Köln - In seinem Podcast kramt Skandal-Comedian Oliver Pocher (47) immer wieder die eine oder andere Geschichte aus seinem Privatleben hervor. Nun hat er verraten, ob er aktuell auf der Suche nach einer neuen Liebe ist.

Eine Rolle spielt auch sein Wohnort. Weil er in Deutschland nämlich beinahe überall auf Anhieb erkannt wird, sei es schwer, eine potenzielle Herzensdame in Ruhe kennenzulernen, klagt der Comedian.

Denn: Der 47-Jährige habe aktuell nur "mittelmäßiges Interesse" an romantischen Dates und Frühlingsgefühlen, wie er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" klarstellt. "Ich bin nicht auf der Suche!", findet Olli deutliche Worte.

Was allerdings nicht heißt, dass Olli aktuell lebt wie ein Einsiedler. Denn als Ex-Frau Sandy nachhakt, ob er nicht doch ab und an mal jemanden treffen würde, gibt der fünffache Vater vielsagend preis, dass er sich wegen eines "Meetings" gelegentlich nachts aus dem Haus schleiche. Was er damit meint? Interpretationssache ...

Sollte Olli irgendwann aber seiner potenziellen Frau fürs Leben begegnen, darf die sich freuen: Der 47-Jährige gibt sich nämlich ganz Gentleman-like, wenn es um die berühmt-berüchtigte Frage geht, wer beim Date zahlen soll. "Wenn sie es sich nicht leisten kann, dann zahle ich", meint der Lebemann dazu.