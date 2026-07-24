Jürgen Klopp steht in den Startlöchern: Das hält Oliver Pocher vom neuen Bundestrainer
Köln - Startet der DFB nach dem WM-Debakel am heutigen Freitag in eine neue Ära unter dem mutmaßlich neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59)? Comedian Oliver Pocher (48) hat seine ganz eigene Meinung über den Noch-TV-Experten.
Schon im Rahmen des WM-Eröffnungsspiels Mexiko gegen Südafrika am 11. Juni hatte "Kloppo" mit seinem "Noch"-Spruch über Julian Nagelsmann (38) für Aufsehen gesorgt, eineinhalb Monate später scheint seine Tinte beim DFB als dessen Nachfolger trocken.
Das beschäftigt auch Fußballfan Oliver Pocher! Zusammen mit Ex-Profi Patrick Helmes (42) hat der Moderator in der neuen Ausgabe von "Schwarz & Weissheiten" über "Kloppo" schwadroniert und seine Meinung kund getan.
"Das wird eine Wahnsinns-Geschichte werden und war eigentlich auch DIE Geschichte. Vom ersten Eröffnungsspiel bis jetzt. Und jetzt ist er's halt - jetzt ist er einfach Bundestrainer", blickt Olli auf die vergangenen WM-Wochen zurück.
Etwas zurückhaltender dagegen äußert sich Ex-Torjäger Helmes ... Dem 42-Jährigen zufolge sei die Wahl der Liverpooler Klublegende zwar genau die Richtige, um wieder Vorfreude zu verbreiten - trotzdem mahnt er auch zur Vorsicht.
Oliver Pocher glücklich über Wahl zu Jürgen Klopp
"Erst Noch-Experte gewesen, jetzt wird er Bundestrainer. Wir wollten alle Kloppo und deshalb bekommen wir jetzt den Kloppo. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob er uns alleine aus dem Tal der Tränen holt."
Damit sind die drei blamablen Weltmeisterschaften in Russland (Vorrunden-Aus), Katar (Vorrunden-Aus) und Nordamerika - wo sich die DFB-Elf im Sechzehntelfinale (!) gegen Underdog Paraguay im Elfmeterschießen geschlagen geben musste - gemeint.
Für Fünffach-Papa Olli steht trotz alldem fest, dass Jürgen Klopp dem DFB neues Leben einhauchen und eine neue Euphorie für die kommenden Turniere - angefangen bei der EM 2028 in England - entfachen wird.
Titelfoto: Bildmontage: Tom Weller/dpa, Henning Kaiser/dpa