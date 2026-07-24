Jürgen Klopp steht in den Startlöchern: Das hält Oliver Pocher vom neuen Bundestrainer

Köln - Startet der DFB nach dem WM-Debakel am heutigen Freitag in eine neue Ära unter dem mutmaßlich neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59)? Comedian Oliver Pocher (48) hat seine ganz eigene Meinung über den Noch-TV-Experten.

Jürgen Klopp soll am Freitag offiziell als neuer Bundestrainer und Nachfolger von Julian Nagelsmann vorgestellt werden. © Tom Weller/dpa

Schon im Rahmen des WM-Eröffnungsspiels Mexiko gegen Südafrika am 11. Juni hatte "Kloppo" mit seinem "Noch"-Spruch über Julian Nagelsmann (38) für Aufsehen gesorgt, eineinhalb Monate später scheint seine Tinte beim DFB als dessen Nachfolger trocken.

Das beschäftigt auch Fußballfan Oliver Pocher! Zusammen mit Ex-Profi Patrick Helmes (42) hat der Moderator in der neuen Ausgabe von "Schwarz & Weissheiten" über "Kloppo" schwadroniert und seine Meinung kund getan.

"Das wird eine Wahnsinns-Geschichte werden und war eigentlich auch DIE Geschichte. Vom ersten Eröffnungsspiel bis jetzt. Und jetzt ist er's halt - jetzt ist er einfach Bundestrainer", blickt Olli auf die vergangenen WM-Wochen zurück.

Etwas zurückhaltender dagegen äußert sich Ex-Torjäger Helmes ... Dem 42-Jährigen zufolge sei die Wahl der Liverpooler Klublegende zwar genau die Richtige, um wieder Vorfreude zu verbreiten - trotzdem mahnt er auch zur Vorsicht.