Jürgen Klopp steht in den Startlöchern: Das hält Oliver Pocher vom neuen Bundestrainer

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Jürgen Klopp wird es wohl richten! Für Oliver Pocher ist der noch nicht offiziell bestätigte Hammer um den neuen Bundestrainer ein gutes Zeichen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Startet der DFB nach dem WM-Debakel am heutigen Freitag in eine neue Ära unter dem mutmaßlich neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59)? Comedian Oliver Pocher (48) hat seine ganz eigene Meinung über den Noch-TV-Experten.

Jürgen Klopp soll am Freitag offiziell als neuer Bundestrainer und Nachfolger von Julian Nagelsmann vorgestellt werden.
Jürgen Klopp soll am Freitag offiziell als neuer Bundestrainer und Nachfolger von Julian Nagelsmann vorgestellt werden.  © Tom Weller/dpa

Schon im Rahmen des WM-Eröffnungsspiels Mexiko gegen Südafrika am 11. Juni hatte "Kloppo" mit seinem "Noch"-Spruch über Julian Nagelsmann (38) für Aufsehen gesorgt, eineinhalb Monate später scheint seine Tinte beim DFB als dessen Nachfolger trocken.

Das beschäftigt auch Fußballfan Oliver Pocher! Zusammen mit Ex-Profi Patrick Helmes (42) hat der Moderator in der neuen Ausgabe von "Schwarz & Weissheiten" über "Kloppo" schwadroniert und seine Meinung kund getan.

"Das wird eine Wahnsinns-Geschichte werden und war eigentlich auch DIE Geschichte. Vom ersten Eröffnungsspiel bis jetzt. Und jetzt ist er's halt - jetzt ist er einfach Bundestrainer", blickt Olli auf die vergangenen WM-Wochen zurück.

Olli Pocher teilt privates Detail über seine Tochter: Diese Entscheidung hat er nicht erwartet
Oliver Pocher Olli Pocher teilt privates Detail über seine Tochter: Diese Entscheidung hat er nicht erwartet

Etwas zurückhaltender dagegen äußert sich Ex-Torjäger Helmes ... Dem 42-Jährigen zufolge sei die Wahl der Liverpooler Klublegende zwar genau die Richtige, um wieder Vorfreude zu verbreiten - trotzdem mahnt er auch zur Vorsicht.

Oliver Pocher glücklich über Wahl zu Jürgen Klopp

Für Olli Pocher ist Kloppo ein echter Glücksgriff.
Für Olli Pocher ist Kloppo ein echter Glücksgriff.  © Henning Kaiser/dpa

"Erst Noch-Experte gewesen, jetzt wird er Bundestrainer. Wir wollten alle Kloppo und deshalb bekommen wir jetzt den Kloppo. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob er uns alleine aus dem Tal der Tränen holt."

Damit sind die drei blamablen Weltmeisterschaften in Russland (Vorrunden-Aus), Katar (Vorrunden-Aus) und Nordamerika - wo sich die DFB-Elf im Sechzehntelfinale (!) gegen Underdog Paraguay im Elfmeterschießen geschlagen geben musste - gemeint.

Für Fünffach-Papa Olli steht trotz alldem fest, dass Jürgen Klopp dem DFB neues Leben einhauchen und eine neue Euphorie für die kommenden Turniere - angefangen bei der EM 2028 in England - entfachen wird.

Titelfoto: Bildmontage: Tom Weller/dpa, Henning Kaiser/dpa

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