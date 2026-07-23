Oliver Pocher kennt Geschlecht von Amiras Baby - aber nicht von ihr
Köln - Amira Aly (33) hält das Geschlecht ihres ungeborenen Babys bislang geheim. Doch ausgerechnet Ex-Mann Oliver Pocher (48) weiß Bescheid - allerdings nicht von ihr. Die undichte Quelle der Familie lässt den Comedian grinsen.
Nach zwei Söhnen mit Olli erwartet die gebürtige Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit Neu-Partner Christian Düren (36). Für den "taff"-Moderator ist es eine Premiere. Er war bis dato noch kinderlos.
Wie Amira vor einigen Wochen bereits preisgab, weiß sie schon, ob sie ein Mädchen oder einen weiteren Jungen bekommen wird. Nur die Öffentlichkeit soll es noch nicht erfahren. Ihr Ex könnte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung machen.
Im Comeback-Podcast "Die Pochers! Live", dessen erste Folge auf dem Parookaville-Festival in Weeze aufgezeichnet wurde und jetzt exklusiv in der Pocher-App abrufbar ist, offenbart Olli gegenüber Talk-Partnerin Alessandra Meyer-Wölden (43), das Geschlecht zu kennen.
Seine erste Ehefrau hakt sofort neugierig nach, ob er das tatsächlich wisse. Die Antwort des langjährigen TV-Moderators fällt eindeutig aus. Allerdings habe er die Information nicht von Amira persönlich erhalten, wie er weiter unverblümt auspackt.
Oliver Pocher mit weiterem Seitenhieb gegen Ex-Frau Amira Aly
Mit einem breiten Grinsen verrät Olli: "Na ja, die Kinder quatschen. Was soll ich sagen …!" Gemeint sind natürlich die beiden gemeinsamen Söhne von Olli und Amira, die trotz der Trennung noch engen Kontakt zu beiden Elternteilen pflegen.
Sein Wissen in die Öffentlichkeit tragen will der 48-Jährige aber nicht. "Das mache ich nicht. Das ist ihre Aufgabe", stellt er klar. Damit wolle er vor allem Amiras Entscheidung respektieren, den richtigen Zeitpunkt selbst zu bestimmen.
Einen Seitenhieb kann er sich zum Abschluss des Themenkomplexes aber dennoch nicht verkneifen. Dafür greift Pocher extra den Werbedeal der Mutter seiner zwei jüngsten Kinder für einen Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln noch einmal auf.
Der Comedian erklärt, dass er davon ausgehe, dass Amira das Geheimnis um das Baby-Geschlecht mithilfe eines Sirups in den Farben Hellblau oder Rosa lüften werde, den sie in ein Glas fülle. "Und dann wissen wir ja, was es wird."
Titelfoto: Tobias Hase/dpa