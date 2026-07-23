Oliver Pocher kennt Geschlecht von Amiras Baby - aber nicht von ihr

Köln - Amira Aly (33) hält das Geschlecht ihres ungeborenen Babys bislang geheim. Doch ausgerechnet Ex-Mann Oliver Pocher (48) weiß Bescheid - allerdings nicht von ihr. Die undichte Quelle der Familie lässt den Comedian grinsen.

Amira Aly (33) und Christian Düren (36) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach zwei Söhnen mit Olli erwartet die gebürtige Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit Neu-Partner Christian Düren (36). Für den "taff"-Moderator ist es eine Premiere. Er war bis dato noch kinderlos.

Wie Amira vor einigen Wochen bereits preisgab, weiß sie schon, ob sie ein Mädchen oder einen weiteren Jungen bekommen wird. Nur die Öffentlichkeit soll es noch nicht erfahren. Ihr Ex könnte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung machen.

Im Comeback-Podcast "Die Pochers! Live", dessen erste Folge auf dem Parookaville-Festival in Weeze aufgezeichnet wurde und jetzt exklusiv in der Pocher-App abrufbar ist, offenbart Olli gegenüber Talk-Partnerin Alessandra Meyer-Wölden (43), das Geschlecht zu kennen.

Seine erste Ehefrau hakt sofort neugierig nach, ob er das tatsächlich wisse. Die Antwort des langjährigen TV-Moderators fällt eindeutig aus. Allerdings habe er die Information nicht von Amira persönlich erhalten, wie er weiter unverblümt auspackt.