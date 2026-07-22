Olli Pocher teilt privates Detail über seine Tochter: Diese Entscheidung hat er nicht erwartet
Köln - Oliver Pocher (48) ist sowieso schon mächtig stolz auf seine Tochter Nayla. Mit ihrem Berufswunsch hat die 16-jährige Teenagerin ihren Vater jetzt allerdings komplett überrascht.
"Sie möchte ja gerne Anwältin werden", verrät der Skandalcomedian in der aktuellen Podcast-Folge von "Die Patchwork Boys" im Gespräch mit Kumpel Pietro Lombardi (34). Eine Entscheidung, die ihn schwer beeindruckt, wie er zugibt.
Gerade gehe Nayla die ersten Schritte in diese Richtung. "Von der Schule aus muss sie jetzt ein Praktikum machen", erklärt Pocher. Für zwei Wochen arbeitet die 16-Jährige während dieser Zeit in einer Anwaltskanzlei.
Erste Erfahrungen konnte sie bereits sammeln. So habe ein Anwalt das älteste Kind aus seiner ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) morgens um 7.30 Uhr in Köln abgeholt, um mit ihm zu einem Gerichtstermin in Richtung Frankfurt zu fahren.
Für den "Ausflug" hatte sich Nayla entsprechend in Schale geworfen - mit Bluse und einem Blazer von Mama. Erst um 18.30 Uhr sei die Schülerin an diesem Tag wieder nach Hause gekommen, wie Olli im Podcast ausplaudert.
Was ihn aber so richtig beeindruckte, war das, was anschließend passierte. Nayla sei trotz des anstrengenden Termins noch zum Supermarkt gegangen, um einzukaufen. Und das alles noch immer in voller Montur.
Oliver Pocher kann sich Seitenhieb gegen Ex-Frauen nicht verkneifen
Sie habe ihn sogar vorher noch gefragt, ob sie ihm etwas mitbringen solle. Olli konnte die deutlich erkennbare Selbständigkeit kaum fassen. "Das ist so surreal. Da hast du gerade noch die letzte Windel gewechselt ...", zeigt er sich gegenüber Pietro geradezu sentimental.
Auch der Sänger ist beeindruckt von Naylas Entwicklung. Schon auf den Fotos vom Vater-Tochter-Ausflug zum Tennis-Finale des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon habe man gesehen: "Das ist einfach eine erwachsene Frau."
Ergänzend schiebt der Entertainer noch hinterher: "Du gehst nicht mehr mit einem Kind in den Urlaub. Du kannst dich mit ihr normal unterhalten." Pocher kann das nur bestätigen und merkt spitzzüngig an: "Besser als mit den Müttern."
Nayla sei sehr "reflektiert", habe ein "gutes Gespür für Situationen" und könne Leute supergut einschätzen, lobt der fünffache Familienvater. Sein Fazit fällt entsprechend begeistert aus: "Top, mit der kann man arbeiten."
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa