Olli Pocher teilt privates Detail über seine Tochter: Diese Entscheidung hat er nicht erwartet

Köln - Oliver Pocher (48) ist sowieso schon mächtig stolz auf seine Tochter Nayla. Mit ihrem Berufswunsch hat die 16-jährige Teenagerin ihren Vater jetzt allerdings komplett überrascht.

Oliver Pocher (48) ist fünffacher Familienvater. © Monika Skolimowska/dpa

"Sie möchte ja gerne Anwältin werden", verrät der Skandalcomedian in der aktuellen Podcast-Folge von "Die Patchwork Boys" im Gespräch mit Kumpel Pietro Lombardi (34). Eine Entscheidung, die ihn schwer beeindruckt, wie er zugibt.

Gerade gehe Nayla die ersten Schritte in diese Richtung. "Von der Schule aus muss sie jetzt ein Praktikum machen", erklärt Pocher. Für zwei Wochen arbeitet die 16-Jährige während dieser Zeit in einer Anwaltskanzlei.

Erste Erfahrungen konnte sie bereits sammeln. So habe ein Anwalt das älteste Kind aus seiner ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) morgens um 7.30 Uhr in Köln abgeholt, um mit ihm zu einem Gerichtstermin in Richtung Frankfurt zu fahren.

Für den "Ausflug" hatte sich Nayla entsprechend in Schale geworfen - mit Bluse und einem Blazer von Mama. Erst um 18.30 Uhr sei die Schülerin an diesem Tag wieder nach Hause gekommen, wie Olli im Podcast ausplaudert.

Was ihn aber so richtig beeindruckte, war das, was anschließend passierte. Nayla sei trotz des anstrengenden Termins noch zum Supermarkt gegangen, um einzukaufen. Und das alles noch immer in voller Montur.