Oliver Pocher schimpft nach WM-Finale über Argentinien: "Ihr seid echt so beschissene Verlierer"

Köln - Die Mega-WM ist rum und Oliver Pocher (48) wieder in Aktion! Der Comedian hat in der neuen Folge seines WM-Podcasts "Schwarz und Weissheiten" mit Ex-Fußballer Patrick Helmes (42) mal wieder abgeledert und kein einziges gutes Haar am entthronten Weltmeister Argentinien gelassen.

Für Oliver Pocher hatte das Verhalten der Argentinier nach Spielende wenig mit fairem Sportsgeist zutun. © Julio Cortez/AP/dpa

Speziell die über weite Strecken unfaire Spielweise und die ständigen Nicklichkeiten sind Olli ein Dorn im Auge.

"Die haben mit Abpfiff dann nochmal alles abgefeuert, was dann noch so ging. Da dachte ich mir auch: 'Ihr seid echt so beschissene Verlierer hinten raus'", macht der Comedian seinem Unmut über den entzauberten Weltmeister deutlich.

Erst recht die brutalen Szenen von Mittelfeldspieler Leandro Paredes (32) unmittelbar nach Schlusspfiff gehen dem Fünffach-Papa gehörig gegen den Strich.

Zustimmung bekommt Olli Pocher von seinem Podcast-Gast Patrick Helmes, dem die Argentinier durch ihr Verhalten auch mächtig auf die Nerven gegangen sind.

Auch Donald Trump (80) bekommt abermals sein Fett weg. Der US-Präsident hatte sich im Rahmen der Pokalübergabe nicht schnell genug vom Siegerpodest verabschiedet und stand förmlich im Weg.