Karriere-Novum bei Oliver Pocher: So will er in den Wahlkampf eingreifen

Köln - Ausgerechnet Oliver Pocher (46) will auf den letzten verbliebenen Metern in den Wahlkampf der Bundestagswahl eingreifen. Dazu hat sich der Comedian eine ganz besondere Idee einfallen lassen.

Wagen Olaf Scholz und Friedrich Merz wirklich den Schritt zu Oliver Pocher? © Bildmontage: Felix Kästle/dpa, Marijan Murat/dpa

In 16 Tagen wählt Deutschland einen neuen Bundestag - und wahrscheinlich auch einen neuen Bundeskanzler.

Auch Olli Pocher wird aller Voraussicht nach den Gang zur Wahlurne antreten. Vorher will er sich aber noch ein ganz detailliertes Bild von den zur Wahl stehenden Entscheidern machen.

Denn: Olli will sich die großen Politiker krallen! Auslöser für seine ungewohnt politischen Gedankenspiele war ihm zufolge eine TV-Debatte im ZDF am gestrigen Donnerstagabend.

"Das war ja zwischenzeitlich sehr lustig, weil mir aufgefallen ist, dass ausschließlich für die Linken und die Grünen applaudiert wurde. Das hat die aktuellen Meinungen ja nicht wirklich widergespiegelt."

Er dagegen will es in den verbliebenen zwei Wochen besser machen. So jedenfalls die saftige Ankündigung. "Ich hab mir einfach gedacht 'mach es doch einfach besser'. Deswegen haben wir alle Parteien angeschrieben und denen die Möglichkeit gegeben, mit mir zu reden."