Nach Aussprache mit Amira: Das fordert "Sandy" Meyer-Wölden nun von Oliver Pocher

Köln - Seit Wochen ist die Trennung von Oliver (45) und Amira Pocher (31) das beherrschende Thema in der Promi-Welt. Zuletzt eskalierte die Situation dermaßen, dass es in eine Schlammschlacht ausartete.

Oliver Pocher (45) und seine Ex-Frau "Sandy" Meyer-Wölden (40) waren von 2010 bis 2013 verheiratet. © Hörhager/Skolimowska/dpa

Auch die Pocher-Ex Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) wurde in den Streit mit hineingezogen, nachdem der "Schwarz und Weiß"-Interpret bekannt gab, dass die Mutter seiner ersten drei Kinder den Platz seiner Noch-Ehefrau im gemeinsamen Podcast "Die Pochers" einnehmen würde.

"Mir geht es nicht um die Medien. Mir geht es um andere Parteien, die sich gerade in meinen Stuhl setzen, ohne mit mir davor ein Wort gesprochen zu haben, oder mich gefragt haben, wie es mir geht. Das ist das, was mich am meisten verletzt hat", schoss Amira anschließend gegen ihre Vorgängerin an Ollis Seite.

Aktuell ist das Model mit ihren Kindern auf Deutschland-Besuch und hat die Gunst der Stunde genutzt und sich mit der Österreicherin ausgesprochen. "Wir haben einiges zu besprechen gehabt und jetzt schauen wir mal, dass wir da ein bisschen Ruhe in die Veranstaltung bringen", klärte "Sandy" im Podcast auf.

Es sei das erste Mal gewesen, "seitdem, was alles passiert ist", dass sich die fünffache Mutter und Amira persönlich gesehen haben. "Es war auch ganz gut so und mir wichtig. Und sie hat das auch so angenommen und wir konnten einiges klären", so die 40-Jährige.