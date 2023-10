Nach Pocher-Beben: Oliver verkündet gute Nachrichten, Amira zieht nach

So waren die Pochers vor ihrer Trennung nicht selten zusammen in TV-Formaten zu sehen. Gemeinsame Auftritte gehören nun jedoch der Vergangenheit an. Stattdessen will Olli offenbar alleine auf die große Bühne zurückkehren und eine neue Comedy-Show auf die Beine stellen.

"Ollis gute Nachrichten!", schrieb der Noch-Ehemann von Amira in einer Story. Dazu teilte er einen viralen Clip, in dem "Gangnam Style"-Interpret PSY völlig aufgedreht aus einer Bühne hervorspringt und vor Zehntausenden Zuschauern performt.

Amira Pocher (31) hatte am Donnerstag einen wichtigen Termin beim Notar. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher, Instagram/Amira Pocher

Und auch Amira, deren letztes Instagram-Posting noch immer ein Anwaltsschreiben ist, in dem sie ihre mutmaßliche neue Liebesbeziehung bestreitet, hat sich jetzt bei ihren rund 972.000 Followern zurückgemeldet.

Am Mittwochabend filmte sie sich beim Klavierspielen, einem neuen Hobby, das sie nach der Trennung von Olli für sich entdeckt hat.

Am Donnerstagvormittag teilte sie dann ein vielsagendes Foto von einem Gebäudeschild, auf dem sich der Schriftzug "Notar" und das Wappen von Nordrhein-Westfalen befindet.

Dazu kommentierte Amira ein Herzaugen-Emoji, einen Pfeil mit "Soon"-Beschriftung und ein kleines Haus-Symbol. Eine Kombination, die darauf schließen lässt, dass sich die TV-Moderatorin ein Eigenheim zulegen will.

So war sie schon vor einigen Wochen aus der Kölner Stadtvilla, in der sie zusammen mit Olli und den zwei gemeinsamen Söhnen gelebt hat, ausgezogen. Seither wohnt Amira offenbar in einem Übergangsdomizil, das sie ihrer Instagram-Story zufolge in Zukunft gegen ein Eigentumshaus eintauschen will.

Eins ist jedenfalls sicher: Auch nach dem Ehe-Aus wird es bei den Pochers nicht langweilig!