Nach RTL-Beben: So frech reagiert Oliver Pocher auf Stefan Raabs abgesetzte Show

Oliver Pocher (47) nimmt das Scheitern von Stefan Raab (58) bei RTL mit Wohlwollen zur Kenntnis. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zum TV-Comeback seines Erzfeindes hatte der Comedian im September 2024 bereits erklärt: "Ich finde, bei Stefan wird immer ein Riesen-Luftballon erzählt […]. Er wird nicht fünf Jahre bei RTL bleiben. Er wird nicht die Erwartungen erfüllen."

Schon die seit Monaten in den Keller rauschenden Einschaltquoten der Quiz-Comedy-Sendung hatte Pocher mit Genugtuung verfolgt. Erst Anfang Mai teilte er einen Artikel zu den Zuschauerzahlen auf Instagram und schrieb dazu: "Bald vorbye, bye, bye!"

Er sollte recht behalten! Und natürlich ließ es sich der fünffache Familienvater nun nicht nehmen, auch die Nachricht über das endgültige Aus von "DGHNDMBSR" mit spitzer Zunge zu kommentieren.

In seiner Story postete Olli eine Meldung über die Absetzung der Hybrid-Show und merkte dazu sarkastisch an: "Egal, was da kommt ... einfach mal die Rente genießen." Er scheint demnach weiter fest davon überzeugt zu sein, dass Raab in Zukunft auch mit allen anderen Ideen keinen Erfolg einfahren wird.