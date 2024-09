Nach Scheidung von Amira Aly: Oliver Pocher verrät seinen Beziehungsstatus!

Köln - Seit einigen Wochen sind Oliver Pocher (46) und Amira Aly (31) offiziell geschieden. Während die Österreicherin mit Christian Düren (34) einen neuen Partner an ihrer Seite hat, ist der Beziehungsstatus von Oli nicht bekannt. Bis jetzt!

Der Grund dafür, dass er noch keine neue Beziehung eingehen will, ist auch relativ simpel. Denn für den Kölner Comedian habe erstmal der endgültige Abschluss seiner Scheidung Priorität gehabt. Dies habe er erst "hinter sich bringen" wollen.

Diese habe zwar auch gewusst, wie es um die Liebe bei Oli stehe, doch ins Detail wolle sie nicht gehen, so das Model.

"Es ist momentan keine feste Beziehung in irgendeiner Art und Weise in Sicht", erklärt der fünffache Familienvater gegenüber seiner Gesprächspartnerin und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41).

Denn in der neuesten Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", verrät der "Schwarz und Weiß"-Interpret diesen als Antwort auf eine Fan-Frage.

Während der Kölner Comedian Single ist, führt seine Ex-Frau Amira Aly (31) eine Beziehung mit dem Moderator Christian Düren (34). © Jens Kalaene/dpa

"Wir haben hier wirklich mit den Kindern einen neuen Lebensabschnitt, die hier in die Schule gehen", gibt er preis, weshalb er einen Schritt nach dem nächsten gehe.

Dennoch verrät Oliver ein interessantes Detail: "Ich lerne natürlich hier und da jemanden kennen, aber es ist jetzt nicht so, dass es meine Priorität ist, so schnell wie möglich wieder in eine Beziehung zu kommen."

Allerdings sei eine Beziehung nicht unbedingt das, wo er sage, das müsse er jetzt als Nächstes haben.

Trotzdem will er von der Zuschauerin noch wissen, ob dies ein Angebot sei, oder ob sie das einfach nur allgemein wissen wolle.

Als sie ihm erklärt, in festen Händen zu sein, kann er sich einen Seitenhieb in Richtung seiner Ex-Frau nicht verkneifen.

"Das ist egal, das war Amira auch", pestet er in Richtung der Mutter seiner Kinder Nummer vier und fünf.