Nach Trennung bei Oliver Pocher und Amira: Jetzt meldet sich dieser Freund zu Wort

"Ich denke, der Olli findet es sehr schade und sagt, das ist eine schwachsinnige Trennung in seinen Augen. Das hat er gesagt, das sind auch seine Worte", verriet der Ex-VIVA-Moderator im RTL-Interview .

Im Rahmen ihres Podcasts "Die Pochers" machten der Comedian und die VOX-Moderatorin ihre Trennung offiziell . Seitdem dürfte das Handy des Noch-Ehepaars nicht still gestanden haben.

Seit der gemeinsamen Zeit bei VIVA Anfang der 2000er sind Mola Adebisi und Olli Pocher befreundet. © Marco Steinbrenner/dpa

Ob sein Freund Olli jetzt Hilfe bräuchte? Davon geht Adebisi nicht aus. "Ich mache mir keine Sorgen um ihn. Oliver Pocher ist ein Rammbock. Dieser Mann braucht keine Hilfe", betonte der 50-Jährige.

Anlass für die aufmunternden Worte sei ihm zufolge der gefüllte Terminkalender des gebürtigen Hannoveraners. "Der ist traurig. Aber traurig bei 250 km/h, weil der tausend Sachen macht. So ist Olli halt. Er ist immer auf der Überholspur."

Und Amira? Für die gebürtige Österreicherin hat sich infolge der Beziehung mit dem umstrittenen Comedian beinahe ihr ganzes Leben geändert.

Aus dem Schatten hinter den Kulissen trat die 30-Jährige zunehmend selbst auf die Bühne und ergatterte nicht zuletzt den Job als "Prominent"-Moderatorin. "Sie ist ein wunderbarer, sehr liebevoller Mensch. Die beiden machen das alles mit sehr viel Respekt."

Noch in den nächsten Wochen soll die Zweifach-Mama samt Sack und Pack aus dem gemeinsamen Haus aus- und in ein benachbartes Häuschen umziehen. Davon berichtete die "BILD" am heutigen Samstagmorgen.