Oli Pocher mit fiesem Diss gegen Ex-Frau Amira: Grund ist ihr Urlaub

Oliver Pocher (46) hat sich mal wieder zu einem fiesen Diss gegen seine Ex-Frau Amira Aly (32) hinreißen lassen. © Henning Kaiser/dpa

In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" will er von seiner Gesprächspartnerin Sandy Meyer-Wölden (41) wissen, wo sich ihr neuer Partner Alex Müller (38) aktuell befindet.

"Der ist in Indien", erklärt die gebürtige Münchenerin, ehe sie sich ans Live-Publikum wendet, da der Kölner Comedian nicht interessiert scheint.

"Ich liebe es, von deiner neuen Beziehung alles zu sehen und zu hören", kontert der "Schwarz und Weiß"-Interpret hingegen und setzt direkt noch zu einem fiesen Diss gegen seine zweite Ex-Frau an.

"Hast du den auch so an einer Leine lang geführt, so wie Amira mit Christian Düren?", fragt er in Richtung Sandy.

Diese weiß aber gar nicht, wovon ihr Verflossener redet, weshalb Oli nachfragen muss: "Hast du das gar nicht gesehen? Das war jetzt unter der Woche, da hatte Christian Düren Amira an der Leine."