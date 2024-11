Oli Pocher rechtfertigt Sticheleien gegen Ex Amira: "Putin und Hitler haben auch Mütter!"

Zürich/Köln - Er kann es einfach nicht lassen! Oliver Pocher (46) war am Sonntagabend zu Gast bei der schweizerischen Satireshow "Late Night Switzerland" und hat schon wieder gegen Ex-Frau Amira Aly (32) gestichelt. Insbesondere eine Aussage sorgt dabei für Kopfschütteln.

Skandal-Comedian Oliver Pocher (46) sorgt mit seinen kontroversen Aussagen immer wieder für Skandale. © Henning Kaiser/dpa

Dabei startete der Abend noch vergleichsweise harmlos. Auf die Aussage, dass Pocher ein "verschissenes Jahr" hinter sich habe, entgegnete er zunächst trocken: "Wieso? Die Trennung meiner Frau war doch 2023, danach geht es nur noch bergauf."

Zudem betonte Oli erneut, dass er aus seiner Sicht alles richtig gemacht habe und keine seiner Äußerungen in Richtung seiner Ex-Frau bereuen würde. So weit, so normal.

Als Moderator Stefan Büsser (39) den Comedian dann allerdings fragte, ob er sich nicht manchmal schlecht fühlen würde, in der Öffentlichkeit so negativ über die Mutter seiner Kinder zu sprechen, sorgt Pocher für einen handfesten Skandal!

"Ab einem gewissen Zeitpunkt muss man so sprechen", meinte er zunächst, ehe er einen krassen Vergleich wählte: "Putin und Hitler haben ja auch Mütter ..."