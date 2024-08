Olli Pocher überraschend ehrlich: Ist der Comedian schon einmal fremdgegangen?

Oliver Pocher (46) schießt seit Monaten öffentlich gegen Ex-Frau Amira (31). © Rolf Vennenbernd/dpa

Egal, ob Gerüchte über eine angebliche Affäre mit "Let's Dance"-Teilnehmer Biyon Kattilathu (40) oder die Bestätigung ihrer neuen Beziehung mit "taff"-Moderator Christian Düren (34): Oli lässt seit Monaten kaum ein gutes Haar an seiner Verflossenen.

Kein Wunder, dass so viel moralische Überlegenheit auch Fragen aufwirft - etwa bei "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen (53), die kurzerhand in ihrem Podcast "M wie Marlene" beim Comedian nachhakte.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in all deinen Beziehungen immer diesen Grundprinzipien treu geblieben bist", meint die 53-Jährige, bevor sie konkret fragt: "Hast du in all deinen Beziehungen immer offen gelegt, wenn du fremdgegangen bist?"

Die klare Antwort von Oli folgt prompt: "Ich kann wirklich sagen, dass ich in den Beziehungen, in denen ich verheiratet war, auch nicht fremdgegangen bin."