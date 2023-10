Oliver Pocher bemitleidet sich selbst: "Ich sitze alleine hier"

Der Kölner Comedian Oliver Pocher (45) ist mittlerweile fünffacher Vater. © Bildmontage: Moritz Frankenberg/dpa/Screenshot/Instagram/oliverpocher

"Ja, gute Nachrichten! Meine Eltern haben heute goldene Hochzeit. Glückwunsch an der Stelle. Und meine Schwester sitzt hier auch, die ist 28 Jahre verheiratet. Also hat die Silberhochzeit auch schon hinter sich. Ich hab jetzt insgesamt, ich glaube, sechs Jahre in zwei Ehen geschafft. Also ich brauche ein paar noch, bis ich da mal in die Richtung komme", teilte der Kölner Komiker seinen Anhängern bei Instagram mit und schob hinterher:

"Und ich sitze alleine hier. In dem Sinne: Frohes Fest, herzlichen Glückwunsch und alles Gute weiterhin."

Insgesamt war der 45-Jährige nun zweimal verheiratet. Von 2010 bis 2014 gehörte sein Herz dem deutschen Model Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40), mit der er drei Kinder hat. Seine jetzige Noch-Ehefrau lernte er dann über die Dating-Plattform Tinder kennen.

Im Oktober 2019 folgte die Hochzeit auf den Malediven, ehe einen Monat später ihr ersten Sohn zur Welt kam.

Nur ein Jahr später, im Dezember 2020, erblickte ihr zweiter Sohn das Licht der Welt. Im August folgte dann die öffentliche Trennung.