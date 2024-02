Oliver Pocher böse überrascht! Plötzlich sitzen zwei Fremde in seinem Auto

München - Statt weitere Speerspitzen unterhalb der Gürtellinie zu verteilen hat Oliver Pocher (45) - anders als in den vergangenen Monaten - während seines Podcasts eine mehr als kuriose Anekdote ausgepackt.

Nach einem Auftritt in der bayerischen Landeshauptstadt München sollen sich gleich zwei unbekannte Frauen ins Auto des 45-Jährigen geschlichen und mit Kollegen wie Moderator Mola Adebisi (50) abgehangen haben!

Einer der größten Späße hat sich allerdings abseits der Bühne abgespielt, verriet der Comedian jüngst in seinem Podcast "Die Pochers! - frisch recycelt" an der Seite von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40).

Dabei will er die noch halbwegs brühwarme Trennung von Noch-Gattin Amira (31) verarbeiten - inklusive witziger Tanzeinlagen und fragwürdiger Scherze.

Nach einem seiner Auftritte sollen sich zwei unbekannte Frauen in den Wagen des 45-Jährigen geschlichen haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Aber wie konnte es genau zu dem Fauxpas kommen? Schon während des vorherigen Meet & Greet hinter der Bühne soll ihm dabei eine junge Frau aufgefallen sein, die ganz bewusst und direkt nach einer kalten Cola Light gefragt haben soll.

Und siehe da! "Plötzlich sitzt die da im Auto und ich denke mir 'was labert die für eine Scheiße'", erinnert sich Olli. Nur wenige Minuten später soll der Ex von Amira gefragt worden sein, ob "die zu mir gehören". "Nein, also habe ich den Nächsten gefragt, ob die zu ihm gehören", erinnert sich Olli sichtlich amüsiert.

Während Sandy sich kaum noch einkriegt vor Lachen löst Olli das Mysterium schließlich auf. Tatsächlich hätten beide Frauen gedacht, das gebuchte Meet and Greet ginge nach dem Kennenlerntreffen hinter der Bühne weiter.

"Es ist ja gut – das ist schon jetzt eine Riesenanekdote, dass ihr einfach hier mit ihm Auto sitzt. (…) Aber das ist im Preis jetzt nicht mehr mit drin. Irgendwann ist der Abend jetzt auch beendet", erklärte der gebürtige Hannoveraner den ungebetenen Gästen.

Für die Zukunft sehen Olli und Sandy eine gängige Masche im Auftreten der beiden Mädels. "Ich bin da ein Riesenfan von: Du musst einfach mit einer gewissen Selbstüberzeugung dahingehen und in die Autos steigen."