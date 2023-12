02.12.2023 06:25 Oliver Pocher brutal ehrlich: Diese Promi-Frau will nichts mehr mit ihm zu tun haben!

Ein freundliches Miteinander hört sich anders an! Trotz jahrelanger Beziehung will eine Ex mit Oliver Pocher kein Wort mehr wechseln ...

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Liste der prominenten Ex-Freundinnen von Oliver Pocher (45) ist lang - eine langjährige Weggefährtin will mit dem Comedian heute allerdings gar nichts mehr zu tun haben. Das ließ Olli nun selbst durchblicken. Vier Jahre lang gingen Oliver Pocher und Monica Ivancan gemeinsam durchs Leben. © Bildmontage: Jörg Carstensen dpa/lnw, Screenshot/Instagram/Oliver Pocher Vier lange Jahre haben sie alles miteinander geteilt - am Ende zerbrach ihre Liebe am unerfüllten Kinderwunsch. Die Rede ist von Model Monica Ivancan (46)! Die TV-Blondine scheint den Aussagen ihres Ex-Freundes nach überhaupt nicht gut auf den inzwischen fünffachen Papa zu sprechen zu sein. Ganz deutlich gezeigt haben soll sich das auf dem Münchner Oktoberfest vor einigen Jahren, plauderte Olli jüngst in seinem Podcast "Die Pochers - frisch recycelt" mit Sandy Meyer-Wölden (40) aus dem Nähkästchen. Oliver Pocher Oliver Pocher mit Seitenhieb gegen Amira: "Werden wir vor Gericht sehen" Gemeinsam mit Noch-Ehefrau kam Olli damals mit Tennisspielerin Sabine Lisicki (34) ins Gespräch und plauderte über vergangene Tage. Daran wollte sich Monica Ivancan allerdings ganz und gar nicht beteiligen. "Die möchte nicht mehr mit mir reden." Oliver Pocher belustigt von Aussagen seiner Ex-Freundinnen 2009 endete ihre Beziehung wegen eines unerfüllten Kinderwunschs der heute 46-Jährigen. © Marcus Brandt dpa/lno Fließt da etwa böses Blut zwischen den ehemaligen Turteltauben? Schon vor 14 Jahren - kurz nach der Trennung - wurde öffentlich, dass sich die bildschöne 46-Jährige gemeinsame Kinder mit Olli wünsche. Der musste ihr diesen Lebenstraum allerdings schmerzhaft ausschlagen. Seitdem soll das Ex-Paar nicht mehr viel miteinander zu tun haben, gab Olli preis. Einzig ihre Meinung zum Liebes-Aus zwischen Olli und Amira verbreitete Monica Ivancan im Laufe der vergangenen drei Monate in der Öffentlichkeit. Sehr zur Belustigung des ehemaligen Sidekick von Harald Schmidt (67). Oliver Pocher Brisanter Inhalt: Oliver Pocher veröffentlicht privaten Chat mit Biyon Kattilathu! "Ich finde das sehr lustig. Weil die Mädels sagen in Interviews ja immer: 'Ja, also ich kann es ja auch verstehen. Ist ja auch schwer mit Olli.'" Schwierig dürfte auch Amira die aktuelle Konstellation finden - erstmals seit ihrem Ehe-Aus Ende August sprach Olli neulich von Scheidung! Geht die schon bald im Eilverfahren über die Bühne?

Titelfoto: Bildmontage: Jörg Carstensen dpa/lnw, Screenshot/Instagram/Oliver Pocher