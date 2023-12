Oliver Pocher mit Seitenhieb gegen Amira: "Werden wir vor Gericht sehen"

Oliver (45) und Amira Pocher (31) haben zwei gemeinsame Kinder. Seit August gehen sie nun offiziell getrennte Wege. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Screenshot/Instagram/amirapocher

"Ich habe gelesen, Amira hat in dem 'Bunte'-Interview gesagt: 'Der Ehe-Vertrag ist nur aus Liebe, nicht wegen des Geldes'", so der "Schwarz und Weiß"-Interpret in seinem Podcast "Die Pochers! - Frisch recycelt" zu seiner Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) und führte weiter aus: "Das werden wir vor Gericht dann gegebenenfalls sehen müssen, ob der wirklich nur da war wegen des Geldes oder wegen der Liebe."

Von seiner Seite her wäre es alles "relativ unkompliziert", denn er habe keine großen Punkte, um das zu klären.

Eine kleine Stichelei konnte sich aber auch seine Ex-Frau Sandy nicht verkneifen: "Zumindest hast du aus der ersten Scheidung gelernt. Wir hatten keinen Ehe-Vertrag", sagte die Mutter seiner drei ersten Kinder lachend.

Das konnte der 45-Jährige aber nicht auf sich sitzen lassen und fuhr direkt einen Konter: "Weil ich ja wusste, was du geerbt hattest, und auf die Zugewinn-Gemeinschaft gesetzt habe. Dein Vater war so gut im Business, der hat ja wirklich euch einiges hinterlassen. Da habe ich immer gehofft, dass ich da selbst was abbekomme."

Zuvor schwelgten die beiden jedoch noch in Erinnerungen, was ihre Scheidung im Jahr 2014 betrifft.