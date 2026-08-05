05.08.2026 09:07 Oliver Pocher eiskalt abgeblitzt! Bei dieser Mega-Band hat sich der Comedian mal beworben

Was wäre das für eine Karriere geworden?! Oliver Pocher ist Ende der 90er-Jahre mit seiner spontanen Bewerbung bei einer Mega-Band eiskalt abgeblitzt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Was für eine kuriose Enthüllung! Comedian Oliver Pocher (48) hat sich vor fast 30 Jahren bei einer weltbekannten Band beworben, um als Ersatz für einen ihrer Sänger einzuspringen.

In einem Podcast wurde neulich eine humorvolle Anekdote über Oliver Pocher (48) und seine Band-Bewerbung ausgeplaudert. © Henning Kaiser/dpa Im Podcast "Phänomen Boyband" von "Bunte" ist verraten worden, dass der Fünffach-Papa es damals um ein Haar in eine der erfolgreichsten Boybands der Welt geschafft hätte. Nämlich zu den Backstreet Boys! Stattgefunden hat das spontane "Casting" demnach auf einer Pressekonferenz der Band vor 28 Jahren, als die ihre angekündigte Deutschland-Tour promotet hatten. Hintergrund der Nummer: Damaligen Gerüchten zufolge hatte Bandmitglied Nick Carter (46) überlegt, die Band zu verlassen und auszusteigen. Oliver Pocher Olli Pocher teilt privates Detail über seine Tochter: Diese Entscheidung hat er nicht erwartet Ein gefundenes Fressen für den Comedian, der als freier Mitarbeiter des Radiosenders Flora seine Chance witterte und kurzerhand fragte, ob er den womöglich frei werdenden Posten des Sängers künftig übernehmen könne.

Oliver Pocher wurde von Nick Carter von den "Backstreet Boys" für seine Aktion belächelt