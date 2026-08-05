Oliver Pocher eiskalt abgeblitzt! Bei dieser Mega-Band hat sich der Comedian mal beworben
Köln - Was für eine kuriose Enthüllung! Comedian Oliver Pocher (48) hat sich vor fast 30 Jahren bei einer weltbekannten Band beworben, um als Ersatz für einen ihrer Sänger einzuspringen.
Im Podcast "Phänomen Boyband" von "Bunte" ist verraten worden, dass der Fünffach-Papa es damals um ein Haar in eine der erfolgreichsten Boybands der Welt geschafft hätte.
Nämlich zu den Backstreet Boys! Stattgefunden hat das spontane "Casting" demnach auf einer Pressekonferenz der Band vor 28 Jahren, als die ihre angekündigte Deutschland-Tour promotet hatten.
Hintergrund der Nummer: Damaligen Gerüchten zufolge hatte Bandmitglied Nick Carter (46) überlegt, die Band zu verlassen und auszusteigen.
Ein gefundenes Fressen für den Comedian, der als freier Mitarbeiter des Radiosenders Flora seine Chance witterte und kurzerhand fragte, ob er den womöglich frei werdenden Posten des Sängers künftig übernehmen könne.
Oliver Pocher wurde von Nick Carter von den "Backstreet Boys" für seine Aktion belächelt
Allzu sehr begeistert soll der Star-Musiker vom Gedankenblitz des damaligen Radio-Mitarbeiters nicht gewesen sein - stattdessen soll er Olli Pocher genervt gefragt haben, ob er vor der Band singen und tanzen könne.
Gesagt, getan! Der Ex-Mann von Amira Aly (33) gab sich keine Blöße, stürmte nach vorne, setzte sich zunächst unmittelbar vor die Band, robbte sich zur Belustigung aller Anwesenden über den Teppichboden und gab zeitgleich den Mega-Hit "Everybody" zum Besten.
Vier von fünf "Backstreet Boys" konnten über die Aktion herzhaft lachen - nur Nick Carter quälte sich offenbar ein Lächeln heraus.
Das Ende vom Lied: Nur ein paar Wochen nach der Spaß-Bewerbung von Olli Pocher stellte der US-Sänger klar, weiterhin Teil der Band bleiben zu wollen. Der Rest um mehr als 130 Millionen verkaufte Platten ist Musik-Geschichte.
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa