30.07.2026 10:43 Beim Thema Frauen! Oliver Pocher kassiert Kontra von Luke Mockridge: "Das kannst du nicht sagen"

Dass Oliver Pocher mit Kommentaren über seine Ex-Frauen aneckt, ist bekannt! Jetzt hat sich ausgerechnet Kumpel Luke Mockridge gegen ihn gestellt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Oliver Pocher (48) erntet Gegenwind! Ausgerechnet Luke Mockridge (37) hat sich gegen ihn positioniert und ihm ordentlich Wind aus den Segeln genommen.

Oliver Pocher (48) und Luke Mockridge (37) haben sich im Laufe der Jahre stark angefreundet. © Henning Kaiser/dpa Kaum ein Thema bringt den Fünffach-Papa so sehr aus der Fassung wie seine gescheiterten Beziehungen und die Tatsache, dass er von beinahe allen seinen Ex-Freundinnen und Ex-Frauen verlassen wurde. Immer wieder stichelt er deshalb gegen Amira Aly (33) und deren Freund Christian Düren (36) oder andere Verflossene. In der neuesten Ausgabe seines Gesprächsformats "Hey, Olli" sitzt der Frust beim 48-Jährigen offenbar so tief, dass er behauptet, den "größeren Spaß" in seinem Leben stets mit Typen zu haben. Oliver Pocher Kehrt Oliver Pocher seiner Luxusvilla den Rücken? Komiker von Eigenheim genervt "Also, wenn du die Sexualität ausklammerst", schiebt der Skandal-Comedian hinterher. Für Mockridge dagegen ein rotes Tuch! Fassungslos fällt der ihm ins Wort und stutzt ihm die Flügel. "Das kannst du nicht sagen! Dann sagst du ja: 'Frauen haben einfach nur den Zweck, für einen Mann Sexualität abzubilden, und den Rest hole ich mir bei Jungs.'"

Oliver Pocher provoziert mit Vergewaltigungs-Vorwürfen