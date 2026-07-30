Beim Thema Frauen! Oliver Pocher kassiert Kontra von Luke Mockridge: "Das kannst du nicht sagen"

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Dass Oliver Pocher mit Kommentaren über seine Ex-Frauen aneckt, ist bekannt! Jetzt hat sich ausgerechnet Kumpel Luke Mockridge gegen ihn gestellt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Oliver Pocher (48) erntet Gegenwind! Ausgerechnet Luke Mockridge (37) hat sich gegen ihn positioniert und ihm ordentlich Wind aus den Segeln genommen.

Oliver Pocher (48) und Luke Mockridge (37) haben sich im Laufe der Jahre stark angefreundet.
Oliver Pocher (48) und Luke Mockridge (37) haben sich im Laufe der Jahre stark angefreundet.  © Henning Kaiser/dpa

Kaum ein Thema bringt den Fünffach-Papa so sehr aus der Fassung wie seine gescheiterten Beziehungen und die Tatsache, dass er von beinahe allen seinen Ex-Freundinnen und Ex-Frauen verlassen wurde.

Immer wieder stichelt er deshalb gegen Amira Aly (33) und deren Freund Christian Düren (36) oder andere Verflossene.

In der neuesten Ausgabe seines Gesprächsformats "Hey, Olli" sitzt der Frust beim 48-Jährigen offenbar so tief, dass er behauptet, den "größeren Spaß" in seinem Leben stets mit Typen zu haben.

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"Also, wenn du die Sexualität ausklammerst", schiebt der Skandal-Comedian hinterher.

Für Mockridge dagegen ein rotes Tuch! Fassungslos fällt der ihm ins Wort und stutzt ihm die Flügel.

"Das kannst du nicht sagen! Dann sagst du ja: 'Frauen haben einfach nur den Zweck, für einen Mann Sexualität abzubilden, und den Rest hole ich mir bei Jungs.'"

Oliver Pocher provoziert mit Vergewaltigungs-Vorwürfen

Mit den jüngsten Aussagen des Fünffach-Papas ist Luke Mockridge aber alles andere als einverstanden.
Mit den jüngsten Aussagen des Fünffach-Papas ist Luke Mockridge aber alles andere als einverstanden.  © Henning Kaiser/dpa

Auch die Behauptung, alle Frauen würden sich untereinander hassen, seien generell schwieriger und könnten Konflikte nicht so einfach beiseitelegen wie Männer, lässt Olli Pocher vom Stapel.

"Warum ist das ein Frauenthema?", will Mockridge daraufhin von ihm wissen. "Es sind einfach deswegen Klischees, weil sie stimmen", antwortet der 48-Jährige leicht angekratzt.

Das Ganze so stehen lassen kann Luke Mockridge aber nicht. "Ich finde es zu einfach, das zu sagen. Das ist eine Aussage, die sagt mehr über dich aus als über Frauen. Die Enttäuschung, die du von Frauen erfahren hast, und deine Antwort darauf ist:' Ja, Frauen sind eh immer so'", lautet der Einwand des Halbkanadiers.

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Sich damit abspeisen zu lassen, scheint Pocher aber nicht zu wollen und holt im Gegenschlag zu einer ziemlich provokanten Frage aus: "Haben dir Frauen mehr geschadet oder Männer?", fragt Pocher in Anspielung auf die Vorwürfe der versuchten Vergewaltigung von Ex-Freundin Ines Anioli (39) vor fünf bis sechs Jahren.

Seinen Promi-Kumpel kann er damit aber nicht aus der Reserve locken. Der ist weiterhin der Meinung, dass das nichts mit dem Geschlecht zu tun habe.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

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