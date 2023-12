Oliver Pocher entlarvt Söder-Tochter, die reagiert mit bitterem Geständnis

Während Oliver Pocher getrennt von seiner Noch-Ehefrau Amira (31) und dafür in Begleitung seiner ersten Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) zur "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin erschienen war, hatte sich Gloria-Sophie Burkandt an der Seite ihres bekannten Vaters von den Fotografen ablichten lassen.

Hohn und Spott der Netzgemeinde waren sogar so groß, dass die Söder-Tochter am heutigen Dienstag mit einem Statement auf die Fotoschwindel-Vorwürfe reagierte.

So teilte der Comedian in seiner Instagram-Story zum direkten Vergleich erst den Beitrag von Markus Söder mit dem Kommentar "Original", dann das Posting von Gloria-Sophie ("Kopie").

Gloria-Sophie Burkandt ist die älteste Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (56, CSU). © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Bearbeitung von Bildern durch Medien sei in den letzten 40 Jahren üblich gewesen, startete Gloria-Sophie einen Verteidigungsversuch. "Sowohl Farben als auch Hintergründe wurden oft angepasst, nicht nur in meinen Bildern, sondern auch in der Darstellung von Schauspielern in Filmen."

Es sei "frustrierend", dass Menschen wie Models und Schauspieler "grundlos diskriminiert" würden, "weil jedes Detail diskutiert wird". Zudem sei es "bedauerlich, dass Menschen mit negativen Emotionen wie Eifersucht und Lügen oft in der Kritik dominieren, sei es durch erfundene Geschichten oder die Betonung unwichtiger Details, um den Ruf zu schädigen".

Letztlich gebe es gerade andere Probleme auf der Welt, als über bearbeitete Fotos zu reden, erklärte Gloria-Sophie. Ein halbseidenes Plädoyer, das wohl weder Pocher noch viele andere Kritiker versöhnlich stimmen dürfte.