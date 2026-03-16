Oliver Pocher setzt nächste Attacke gegen Amira Aly! "Erzähl einfach: Ich bin fremdgegangen"
Köln - Schon vor drei Jahren hat die öffentliche Trennung von Oliver Pocher (48) und Ex-Frau Amira Aly (33) für wochenlange Schlagzeilen gesorgt. Jetzt verlangt der Comedian, dass seine Verflossene endlich mit der Sprache herausrückt und ihre angebliche Affäre zugibt.
Das Thema Trennung und Scheidung scheint bei Pocher auch nach Jahren omnipräsent zu sein.
Immer wieder hatte der Keller-Vermieter von Pietro Lombardi (33) öffentlich gegen Amira geschossen und behauptet, die Zweifach-Mama sei mit Biyon Kattilathu (41) intim geworden.
Inzwischen hat der 48-Jährige die nächste Eskalationsstufe gezündet! Wie der gekränkte Ex-Mann durchsickern lässt, haben ihn einige von Amiras öffentlichen Reaktionen zur Weißglut getrieben.
Statt permanenter Dementis rund um eine Affäre mit Biyon fordert Olli deshalb, dass Amira endlich mit offenen Karten spielt.
"(...) Ein halbes Jahr später bumst du dann den Glückskeks-Klaus und erzählst: 'Du hast mich ja auch nicht mehr so geliebt und so.' Wo du denkst: Halt's Maul! Das stimmt einfach gar nicht. Erzähl doch einfach: 'Ja, ich bin fremdgegangen.'"
Oliver Pocher soll Amira zu Ägypten-Reise animiert haben
Aber nicht nur die Tatsache, dass die Mutter seiner Kinder vier und fünf seit Tag eins der Trennung sämtliche Gerüchte von sich weist, macht dem Familienvater zu schaffen.
Wie er außerdem bei "Die Pochers! Frisch recycelt" klarstellt, sei er es gewesen, der Amira überredet haben soll, trotz jahrelanger Funkstille ihren Papa in Ägypten zu besuchen.
Ebenso markiert Olli für sich, der Initiator einer Weihnachts-Geburtstags-Party für Amira gewesen zu sein.
Was dem Fünffach-Papa dabei ganz besonders quer im Magen liegt: Dass offenbar Erzfeind Christian Düren (35) oder Amiras beste Freundin die ganzen Lorbeeren bekämen und sich seitdem mit fremden Federn schmücken.
Schon vor Wochen hatte Amira selbst erklärt, sich von Ollis Medien-Attacken nicht mehr beeinflussen und ihren ersten Ehemann einfach labern zu lassen.
Titelfoto: Tobias Hase/dpa